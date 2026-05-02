¿Qué son los nitazenos? La potente droga que Canarias vigila 'de reojo'

Un estudiante de 21 años falleció en Navarra el 2 de agosto de 2024. Su muerte no trascendió hasta principios de este mes de abril, cuando se hizo público que podría ser la primera en todo el país relacionada con el consumo de nitazenos, un opioide sintético muy letal considerado hasta cuarenta veces más potente que el fentanilo. Por el momento, en España las notificaciones de consumo y sobredosis causadas por esta droga siguen siendo muy pocas, pero en países como Estonia, Reino Unido o Irlanda ya han causado cientos de fallecimientos y sobredosis al haber sido utilizados para adulterar heroína.

¿Qué se sabe hasta ahora de los nitazenos?

Es un opioide sinténtico, es decir, que se fabrica por completo en los laboratorios. Aunque existen desde hace ya bastantes años –fueron desarrollados en Suiza en la segunda mitad de la década de 1950 como analgésicos para uso médico–, nunca llegaron a comercializarse. La técnica de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud Mar Velasco explica que la principal razón por la que nunca salieron al mercado fue su riesgo de adicción y su peligro de muerte, ya que era un producto extremadamente potente. En ningún momento ha sido un fármaco legal, a diferencia de otros opiáceos y opioides, como la morfina o el fentanilo.

¿Cuándo saltan las primeras alarmas?

A principios de 2020 es cuando comienza a detectarse el consumo, sobre todo, mezclado con otra sustancia. Velasco subraya que, por ese entonces, se descubre una industria de laboratorios clandestinos que intentan aprovechar la crisis del fentanilo, que principalmente golpeó a Estados Unidos, para introducir nuevas sustancias. "No son desconocidos, pero sí que desde 2022-2023 se han ido detectando más entre consumidores en el ámbito del ocio y siempre mezclado con otras drogas como la heroína, el MDMA o la cocaína para que sea un adulterante", añade la técnica.

¿Qué los hace tan potentes y mortales?

Su composición. Según sostiene, todos los opiáceos son depresores del sistema nervioso central, por lo que sus efectos dependen de la dosis. Este, en concreto, es "extremadamente potente" porque a poca dosis produce mucho efecto. "Hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar con situaciones muy graves como la sobredosis, la depresión respiratoria, la somnolencia, la disminución de la conciencia o la parada cardiorrespiratoria, que podría derivar en la muerte", advierte.

¿Cuántos casos se han detectado a nivel nacional?

En España, las notificaciones de consumo y sobredosis siguen siendo la excepción. En 2022 y en 2024, el Plan Nacional sobre Drogas solo recogió un caso cada año. En 2025 fueron seis, por lo que hubo un repunte, y en 2026, otra más. Solo la de Navarra está relacionada con la muerte del consumidor.

¿El consumo en España es mayor al detectado en otros países?

No, en otros países europeos, como Portugal, Irlanda y Reino Unido ha habido mayor presencia de nitazenos. "En nuestro país son muy poquitas", asegura Velasco. Eso sí, según resalta, hay varios factores que juegan en contra a la hora de detectar esta sustancia en análisis. Se esconde bien porque, con mucha frecuencia, se mezclan con otras drogas.

Otro problema es que las pruebas de screening –cribados– disponibles en los hospitales no detectan los nitazenos, por lo que puede haber una infranotificación. Los laboratorios –afirma– se encargan de ir creando nuevas sustancias que vayan sustituyendo a las anteriores, una cuestión que también dificulta bastante su identificación. "Llegar a ese mercado clandestino, ilícito, es muy complejo", defiende.

¿El país, por tanto, se ha quedado al margen?

En este aspecto, la técnica de Adicciones del SCS recuerda que este suele ser el recorrido normal cuando aparecen nuevas sustancias. Muchas de ellas comienzan en Estados Unidos y desde ahí se van expandiendo como consecuencia de la globalización. "Por nuestra situación geográfica quizás tarde un poco más en llegar, pero siempre terminan llegando; es imposible ponerle un freno total y absoluto", argumenta. A su juicio, todavía está en una fase prematura.

¿El consumo irá a más con el paso del tiempo?

No tiene por qué. Para ver qué ocurre, destaca, las administraciones públicas deben llevar un seguimiento exhaustivo que ya ha comenzado. Así se verá cuál es la tendencia, pero vaticina que tendrá un recorrido limitado por esa alta letalidad que caracteriza a los nitazenos: "A los que venden estas sustancias no les interesa que su población muera, aun así, está ahí y hay que supervisar su avance". Como ejemplo, utiliza la "gran crisis del fentanilo" que, desde un primer momento, se pensó que llegaría a Europa y, hasta ahora, parece que no ha llegado, o al menos no lo ha hecho con esa gravedad que se observa en Estados Unidos, sino con casos puntuales.

¿Preocupa que lleguen a Canarias?

La experta detalla que hay "toda una red de control" a nivel nacional. Desde el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) se ha establecido un sistema de alerta temprana que detecta todo este tipo de sustancias con regularidad. "Intentamos saber si esa droga se está consumiendo está circulando a través de incautaciones policiales, análisis forenses u otras investigaciones en entornos de ocio", apunta. Hasta el momento, señala que no hay constancia de que los nitazenos hayan llegado a Canarias.

Pese a ello, reitera que el Archipiélago no es ninguna excepción si se compara con el resto de la población española o, incluso, europea. "Seguimos las mismas tendencias, las encuestas lo que indican es que prevalecen drogas como cocaína, cannabis o alcohol, aunque parece que su consumo está disminuyendo entre los más jóvenes; las estadísticas suelen arrojar mejores datos en las Islas que en otras regiones, pero por lo general el mapa es muy similar", manifiesta.

¿Hay un antídoto para este tipo de sustancias?

Sí, la naloxona. Este fármaco es muy útil en casos de sobredosis por opioides porque permite revertir la situación de manera rápida. Con respuestas como esa, el sistema público de salud intenta reducir el riesgo. "Si esa persona decide consumir y asumir el riesgo, intentamos evitar que se pueda ver en una situación tan comprometida como la que vivió este chico que falleció en Navarra". Sin embargo, la especialista insiste en que el mejor antídoto es la prevención, que la población tome conciencia y que tenga la información suficiente para tomar sus propias decisiones en estos casos.