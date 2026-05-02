Librerías emblemáticas y nuevas incorporaciones celebran la literatura canaria en la Feria del Libro de Santa Cruz

Abril es el mes del libro. Pero en Santa Cruz de Tenerife esos días de celebración se prolongan más allá y conquistan las primeras jornadas de mayo. En un momento en el que la capital ya disfruta del buen tiempo y en mitad de sus fiestas fundacionales, el Parque García Sanabria vuelve a ser el escenario escogido para ofrecer la más amplia oferta de ocio y cultura. Entre los jardines, las cruces, las esculturas y los escenarios repletos de actuaciones, varios mercados toman los diferentes paseos del pulmón verde del centro de la capital, y la Feria del Libro vuelve a convertirse en parada obligatoria para muchos vecinos.

Más de tres decenas de puestos entran en funcionamiento hasta el lunes 4 de mayo para mostrar la oferta de librerías, editoriales, distribuidoras, fundaciones, asociaciones y espacios informativos. Junto a todos estos puntos de venta, la programación también incluye acciones en dos espacios principales: el Espacio Cultural Alfonso García Ramos, ubicado en la glorieta de Patricio Estévanez, y el Espacio Cultural Ángel Guimerá, situado en el paseo Rambla de Santa Cruz.

Actividades

Asimismo, varias carpas albergan durante estos días talleres infantiles y actividades familiares. Narrativa, ensayo, poesía y novela gráfica se dan cita con el público, que además cuenta con la posibilidad de conocer a sus autores favoritos, que protagonizan firmas de libros y encuentros con los lectores durante todos estos días.

Ifara Libros es la librería más antigua de Santa Cruz de Tenerife puesto que lleva ya 60 años ofreciendo sus servicios a los vecinos de la capital. Cecilia Chinea es la encargada del puesto que el comercio tiene estos días en el Parque García Sanabria, que considera un «lugar maravilloso» para albergar este tipo de actividades. Clientes habituales y nuevos pasean por esta zona y se interesan por las novedades que han traído los comerciantes. Entre aquellos compradores de costumbre, Chinea destaca a niños que «ahora tienen diez años y que yo conocí en la tienda cuando venían en el carrito de bebé», por lo que celebra que el hábito lector se descubra y fomente desde edades tan tempranas. De este modo, la literatura canaria es la que más éxito está teniendo estos días en el puesto de Ifara Libros, donde se venden muchos ejemplares de Niñas sucias, Las galletas o Han cantado bingo. Sin embargo, también destaca la venta de ensayos y las más variadas novelas.

Nuevas incorporaciones

La Pardela es una librería que acaba de abrir sus puertas en la calle San Clemente y que participa por primera vez en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife. Su propietaria, Dácil Zurita, celebra la asistencia de público al encuentro durante estos días, aunque destaca que el viernes acudieron más compradores que ayer, por lo que se notó para bien el día festivo. Zurita trata de ofrecer literatura independiente en su negocio y eso es lo que ofrece estos días en su puesto del parque, en donde ha vendido títulos como Las Galletas, del tinerfeño Óscar Liam, o Pan de ángeles, las memorias de Patti Smith.

La literatura canaria y la infantil son las dos grandes triunfadoras de la cita comercial

La Librería El Atril, ubicada en la calle Suárez Guerra, participa en esta emblemática cita por segundo año consecutivo y en esta ocasión su puesto está situado en la zona de la Rambla de Santa Cruz, un aspecto que su propietaria, Laura Díaz, lamenta puesto que la conexión wifi no llega muy bien a ese lado del encuentro. Sin embargo, ese inconveniente no ha afectado a las ventas durante estos días, que se han concentrado sobre todo en la literatura infantil y la canaria, gracias, sobre todo, a la presencia de muchos autores de las Islas que han acudido a este puesto para firmar ejemplares de sus libros. En la tarde de este sábado, por ejemplo, fue el turno de María del Mar Rodríguez, quien visita estos días la feria acompañada de sus tres títulos de gran éxito: La prestamista, La tuerta y La viuda blanca.

Puertos emblemáticos

El Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) lleva 40 años participando en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, desde su fundación. Meme Sosa ha estado presente todos estos años y celebra que «la asistencia de público está siempre garantizada porque nos encontramos en un lugar muy bonito y céntrico». Además, recuerda que los libros fomentan también las Fiestas de Mayo, ya que se convierten en el mejor «aliado» para completar la oferta.

Estos días, en el puesto del CCPC se vende de todo. Las novedades infantiles están teniendo mucho éxito, así como libros de refranes y tradiciones canarias. Precisamente, Meme Sosa festeja que los niños se están interesando mucho por la literatura estos días y reflexionó, entre venta y venta: «Un niño que lee no solo va a destacar en Lengua, sino que va a obtener buenas notas en muchas otras asignaturas en el colegio». Y concluyó: «En estos momentos tan grises, la cultura es lo único que nos queda, así que tenemos que aprovecharla en citas como esta».

Programación

Más allá de la venta de libros, entre las actividades previstas para este domingo 3 de mayo destaca un taller creativo seguido, a las 11:00 horas, de la sesión de cuentos Fantaseando. La jornada incluirá la ruta Cuenteando, a las 12:00 y a las 18:00 horas, y un taller a partir de las 16:00 horas. Una hora más tarde tendrá lugar el espectáculo Viaja con nosotros, protagonizado por Mariquita y Tontón.

Una de las actividades programadas para la tarde de ayer en el Espacio Cultural Alfonso García Ramos. / Arturo Jiménez

El lunes 4 de mayo se desarrollarán talleres creativos para familias a las 10:00 y a las 16:00 horas. A las 11:00 horas, el Espacio Ángel Guimerá acogerá la sesión de cuentos con música Jacinta tiene mucho que decir, mientras que a las 17:00 horas se pondrá el broche final a la programación con el taller para primera infancia Chiquitines Go Reggae.