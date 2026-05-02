‘Kits’ gratis de ADN a domicilio: El estado ofrece muestras a familias de desaparecidos de la Guerra Civil

Las familias de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura podrán solicitar un kit de ADN para recoger una muestra genética en sus propios domicilios, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, para facilitar la identificación de desaparecidos y evitar que se pierdan datos genéticos de familiares directos con el paso del tiempo. Para desarrollar este proceso, el Ministerio ha sacado a concurso el servicio para contratar a un laboratorio especializado que será el encargado de analizar las muestras y generar los perfiles genéticos que podrán utilizarse en futuras identificaciones.

Toma en las casas

El sistema permitirá a cualquier persona interesada dejar su ADN sin tener que desplazarse a un centro sanitario o a un laboratorio. La directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio, Zoraida Hijosa, explica que el servicio se ha diseñado como una prestación pública más para facilitar el acceso a las pruebas, especialmente a personas mayores, descendientes directos aún vivos, o familiares que viven lejos de las capitales.

Un test como el del covid

El funcionamiento será similar al que se utilizó durante la pandemia para la detección del covid. La persona interesada solicitará la prueba al Ministerio o al laboratorio y recibirá en su domicilio un kit con instrucciones para recoger una muestra de saliva mediante un hisopo. Esa muestra se enviará posteriormente al laboratorio adjudicatario, que será el encargado de analizarla y obtener el perfil genético correspondiente.

Ese perfil quedará almacenado para poder compararlo con restos humanos que puedan aparecer en exhumaciones o investigaciones futuras. El contrato para poner en marcha este sistema se encuentra en su fase final administrativa y se prevé que empiece a funcionar a partir de la primera quincena de junio. Este proceso irá acompañado de una campaña de información para dar a conocer el servicio y facilitar que las familias sepan cómo solicitar las pruebas. Desde el Ministerio se prevé difundir la iniciativa a través de las delegaciones del Gobierno, las asociaciones memorialistas y los medios de comunicación. El tiempo corre y se necesitan muestras antes de que fallezcan los familiares más directos que rondan los 90 años, cuyos ADN son más fiables para determinar el parentesco, que de segundas o terceras generaciones.

Miedo en los pueblos

Zoraida Hijosa explica que, a pesar de estar en el año 2026, todavía existe un miedo profundo en algunos pueblos que impide que la gente mayor cuente lo que sucedió y se resista a dar su ADN. Señala que muchas personas que viven en localidades pequeñas prefieren guardar silencio porque los descendientes de los «verdugos» siguen viviendo en el mismo lugar que las familias de las víctimas.

Banco estatal de ADN

La identificación se centralizará en el Banco estatal de ADN, que funcionará mediante un software avanzado que en España se llamará Lorca, adquirido a los Países Bajos hace unos meses, explica Hijosa. A diferencia de los bancos autonómicos –que no existen en todas las comunidades y que solo permitían buscar coincidencias en su propio ámbito–, Lorca permitirá realizar cruces de datos en toda España.

Un 'match' de familiares y restos

Si unos restos aparecen en el País Vasco y su familia está en Andalucía, el sistema hará un match automáticamente. Aunque el software ya está disponible en España, el Banco estatal de ADN aún no opera oficialmente porque el real decreto que lo regula está pendiente de informe en el Consejo de Estado.

Según los datos ofrecidos por el ministro Ángel Víctor Torres al término del Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado en La Palma la semana pasada, el proceso de exhumaciones se encuentra actualmente al 50%. Hasta ahora habrían sido exhumadas aproximadamente 9.000 personas, mientras que otras 10.000 son susceptibles de ser recuperadas. Pero «otras no podrán exhumarse por las dificultades de los lugares donde fueron enterradas», expuso. Pese a ello, prevé culminar la legislatura habiendo exhumado las 10.000 que restan.

El mar: la gran fosa del Archipiélago

Se calcula que en Canarias pudieron ser asesinadas alrededor de un millar de personas, muchas de ellas arrojadas al mar –considerado la gran fosa del Archipiélago–, sobre todo en Tenerife, donde, a día de hoy, no se ha recuperado ningún resto, aunque se estima que el número de desaparecidos pueda rondar los 500.

La labor de José Juan Pestano

El genetista forense José Juan Pestano Brito ha sido el principal responsable de la recogida y análisis de muestras genéticas relacionadas con las víctimas de la represión franquista en Canarias. Durante años, su equipo ha construido la única base de datos genética existente en el Archipiélago, con más de 200 muestras recogidas de familiares y el análisis de los perfiles genéticos de 56 cuerpos recuperados en distintas exhumaciones.

Aunque se ponga en marcha un banco estatal, Pestano insiste en la necesidad de crear el Banco de ADN de Canarias, recogido en la Ley de Memoria Histórica de las Islas, para que las muestras que hoy custodia puedan pasar a un marco oficial y seguro. El Gobierno canario asegura que se está trabajando en ello, a la espera de la regulación del banco nacional.

Actualmente, los esfuerzos en la búsqueda de represaliados se centran en la Sima de Jinámar, en Telde, un tubo volcánico de unos 80 metros de profundidad donde se han hallado restos de al menos cuatro personas, aunque aún no se ha identificado a ninguna, y en la apertura del pozo de la Vuelta del Francés, en Arucas, donde se espera localizar a más desaparecidos.