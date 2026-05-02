Figurantes en Blanco y Negro

La anécdota es demasiado buena, tan triste y efusiva a la vez, que hay que narrarla: Figurantes nació en un funeral. Algo de contexto primero. Estamos ante un trío que responde al canon de «nuevo proyecto de músicos veteranos» tan habitual en Canarias. A Juan Sosa (guitarra) lo conocía yo de Avernessus, al igual que al batería José de la Cruz, activo en Ojalá Muchá, aparte de que los dos coinciden en Cabrito Frito.

Fallece la madre de Jose y en el funeral se reencuentran Juan, el propio José y Marcos Lorenzo, de esas personas que hace años marchó de La Palma en busca de otras inquietudes y que regresó a la Isla porque con el tiempo la ves con otro cariño. Marcos responde a golpe de correo y narra el reencuentro: «Sí, es como si Mara (la madre de José) nos volviera a reunir en su despedida. Desde los 12 años, su casa era nuestro refugio creativo y ella era muy cómplice y nos animaba». Hay en la música de Figurantes un homenaje a esa época: «El padre de Jose, que adquirió nuestros primeros instrumentos y nos animaba a crear música, también era propietario de un pequeño vídeo club que quedaba a nuestra entera disposición los fines de semana, como nuestro internet de la época que nos conectaba con todas las tendencias cinematográficas y musicales. De hecho en el álbum UNO tenemos una canción que habla de esa maravillosa época: Chicos de la Alameda».

De eso, de su música, Figurantes viene a estas páginas. Desde mediados del pasado 2025 fueron desgranando los temas de ese primer disco UNO. Y ahora toca el turno con DOS: «Mientras se completaba la producción del UNO, ya estábamos componiendo las canciones del DOS, la labor creativa no ha parado». En breve sale Las voces, primer single del segundo disco.

Aunque hay diferencias: «DOS va a ser más íntimo, minimalista, con canciones que han salido de un piano, donde la electrónica se suaviza y hay letras intensas que guían la composición. Ambos álbumes se van a complementar, y con las 20 canciones vamos a intentar lograr un concierto en directo donde cada canción tenga su lugar y sentido».

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Trabajan por el impulso de sentirse activos y por la adicción al maravilloso gesto de crear, pero todo desde La Palma y con la tranquilidad habitual. Así que no ponen cita para ese estreno en directo: «Por ahora no hay fechas, estamos centrados en la producción y disfrutando del proceso. No tenemos prisa, pero sí estamos pensando en más que un concierto, buscamos una puesta en escena teatral».

Bliss / La Provincia