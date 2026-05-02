Muere Manuel Alcaide, expresidente del TSJC y exdiputado del Común

Manuel Alcaide Alonso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha fallecido en la madrugada de este sábado en su domicilio de la capital grancanaria, según han confirmado fuentes cercanas.

Alcaide ocupó la presidencia del alto tribunal entre 1993 y 2000, año en el que cesó en el cargo tras su jubilación, dejando una etapa marcada por su trayectoria en el ámbito judicial del Archipiélago.

Una trayectoria al servicio de Canarias

Tras su etapa al frente del TSJC, continuó vinculado a la vida pública como Diputado del Común de Canarias, institución desde la que desempeñó labores de defensa de los derechos de la ciudadanía.

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Natural de Santa Cruz de La Palma, su figura ha estado ligada durante décadas al desarrollo y consolidación del sistema judicial en Canarias. Sus restos mortales serán velados a partir de esta tarde en el Tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria, donde familiares, compañeros y allegados podrán darle el último adiós.