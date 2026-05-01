Ni en el supermercado ni en el bar: evitar el gluten es una odisea para los celíacos de Canarias

El 1% de la población de Canarias es celíaca. Para esas 22.000 personas que conviven con este trastorno autoinmune crónico, comer se ha convertido en toda una odisea. Ir al supermercado a comprar productos básicos –como el pan, la harina o la pasta– en su versión sin gluten les supone un desembolso extra que ronda los 1.000 euros anuales. La situación tampoco mejora cuando quieren comer fuera de casa, pues a día de hoy todavía son minoría los bares y restaurantes libres de contaminación cruzada.

Ante este panorama, las familias afectadas exigen buscar una fórmula para que, al menos, la cesta de la compra les pueda salir algo más barata. El presidente de la Asociación de Celíacos de Canarias, Aarón Santana, señala que hay dos opciones que podrían ser viables: «Se puede lograr a través de incentivos a la propia industria o a través de una compensación a los consumidores».

Los productos sin gluten certificados que se comercializan en Canarias ya están exentos de pagar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), un impuesto estatal que grava la importación de ciertos bienes a las Islas. Aunque la entidad lo valora como un avance significativo, resalta que no es suficiente.

¿Cuánto gastan en productos sin gluten?

Una familia con un solo miembro celíaco afronta un incremento en el precio de su cesta de la compra de 20,79 euros semanales. Este dato se traduce en un sobrecoste de 83,15 euros mensuales y de 997,85 euros anuales, si se compara con el gasto promedio de la población general. Asimismo, esta enfermedad tiene una fuerte base genética y hereditaria, por lo que el desembolso podría ser mucho mayor si dentro de la unidad familiar hay varias personas con este problema.

En casa de Santana, por ejemplo, de los cuatro integrantes, tres son celíacos. «El gasto no se multiplica de forma directa, pero sí que aumenta de manera considerable», apunta. Para ellos, no solo es complicado llenar el carro en el supermercado, sino que también tienen que planificar con antelación dónde comer fuera. Sus salidas, por tanto, dependen mucho de la oferta gastronómica que haya en esa zona, pues no todos los bares y restaurantes tienen opciones sin gluten. «La restauración ha ido mejorando en los últimos años, pero no estamos del todo contentos, nos gustaría salir a comer y sentarnos en cualquier sitio con la tranquilidad y la seguridad que lo hace todo el mundo», resalta.

¿Qué ocurre en los bares?

La contaminación cruzada, es decir, el paso involuntario de gluten desde alimentos, superficies o utensilios a productos sin gluten es la principal amenaza que enfrentan, ya que muchos locales no pueden garantizar que no se produzca esta transferencia. Para un celíaco, esas pequeñas trazas pueden causar daños intestinales graves. «Estamos intentando concienciar al sector de que es muy fácil adaptar algunos platos, ese pequeño gesto nos ayudaría a no estar siempre pensando dónde puedo comer y dónde no», añade.

Antes de tener que preocuparse por qué comer, lo más habitual es que estos pacientes pasen entre seis y doce meses saltando de especialista en especialista para llegar a un diagnóstico. Para el presidente de la asociación canaria, ese periplo tampoco concluye con la detección: «Cuando ya saben qué les pasa, empiezan otra batalla, pero esta vez en solitario». La celiaquía no tiene cura, el único tratamiento eficaz es llevar una dieta sin gluten estricta y de por vida. «Al no tener solución, el seguimiento es muy limitado, ni siquiera hay un censo nacional de afectados», añade.

Solos ante el diagnóstico

Precisamente, una de las reivindicaciones históricas del colectivo es tener más apoyos después del diagnóstico. «Hay muchas dudas que se entremezclan en el cerebro y que incluso llegan a causar ansiedad», detalla. Entidades como esta suplen las carencias del sistema público, pues no solo brindan apoyo emocional, sino que también ayudan a reeducar la alimentación