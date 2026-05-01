Sunblast 2026 agota las earlybirds en menos de 15 minutos

El pulso del público no falla: Sunblast Festival 2026, que se celebrará nuevamente en Costa Adeje el próximo 8 de agosto, ya ha entrado en modo récord antes incluso de desvelar todos sus detalles. La demanda ha sido tan desbordante que la organización se ha visto obligada a activar un sistema de preinscripción para contener una avalancha de solicitudes sin precedentes.

Con este sistema, la organización pretende garantizar un proceso más ordenado y equitativo en la asignación de entradas, permitiendo gestionar la demanda real y ofrecer a los verdaderos seguidores del festival una oportunidad preferente de acceso.

El dato es contundente: Los earlybirds para Sunblast 2026 se agotaron en menos de 15 minutos. Sin anuncios, sin cartel definitivo… y aun así, miles de personas intentando asegurarse un sitio en lo que ya se perfila como una de las ediciones más salvajes hasta la fecha.

Lejos de ser un festival al uso, Sunblast se ha convertido en un fenómeno de masas donde el acceso empieza a ser un privilegio. La preinscripción no es ya una opción, sino prácticamente la única vía para no quedarse fuera de una experiencia que cada año eleva el listón y reduce el margen para reaccionar tarde. Esta misma semana quedará ya abierta la venta para todo el público en la web: https://farra.world/sunblast/. La cuenta atrás para esta edición del próximo 8 de agosto ha empezado, y esta vez no va a esperar a nadie.