Quim Soler, Director Territorial de BBVA en Canarias: «Captamos más de medio millón de jóvenes»

La relación de los jóvenes con la banca está cambiando con rapidez, impulsada por la digitalización y nuevas formas de gestionar el dinero. Quim Soler, director Territorial de BBVA en Canarias, explica cómo la entidad está adaptando su propuesta para dar respuesta a este nuevo perfil de cliente. ¿Qué cambios están marcando hoy la relación de los jóvenes con la banca en un contexto cada vez más digital y competitivo?

La relación de los jóvenes con la banca está evolucionando hacia un modelo mucho más digital, inmediato y, sobre todo, centrado en ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Las nuevas generaciones valoran por encima de todo la simplicidad en la interacción, la rapidez en las operaciones y la posibilidad de gestionar la totalidad de su dinero desde el móvil, eliminando cualquier fricción innecesaria. El dinero ya no se concibe principalmente como algo que se guarda o se acumula. Se entiende como una herramienta para viajar, compartir, empezar proyectos y ganar autonomía. Todo esto lo experimento de primera mano con mis dos hijos. Su forma de relacionarse con la banca es diferente y, gracias a ellos, entiendo que los jóvenes esperan algo más de su banco: probablemente, que sea un verdadero compañero de viaje. Además, eligen su banco por utilidad y no por un sentimiento de pertenencia. Los jóvenes comparan, prueban, cambian y utilizan distintas herramientas según lo que necesitan. Por lo tanto, la fidelidad es mucho más baja.

Este entorno nos obliga a los bancos a repensar y ofrecer propuestas de valor más completas, que abarquen la parte financiera, pero también la de las experiencias. La relación con el banco se amplía significativamente, dejando de ser meramente transaccional para convertirse en una relación de acompañamiento estratégico a largo plazo, buscando ser el socio que les guíe a lo largo de las distintas etapas de su vida.

La ‘app’ se ha convertido en el principal punto de contacto con los jóvenes. ¿Cómo equilibra BBVA esa experiencia digital con el acompañamiento personal?

La ‘app’ es hoy el eje de la relación, porque permite gestionar el día a día de forma ágil y sin complicaciones. Desde consultar movimientos hasta enviar Bizum, hacer transferencias o entender mejor en qué se gasta el dinero, todo está diseñado para que el cliente tenga una visión clara y control sobre sus finanzas.

Además, la aplicación va más allá de la operativa básica. Incorpora herramientas que ayudan a anticiparse, como la previsión de saldo, recomendaciones personalizadas o funcionalidades que facilitan el ahorro de forma sencilla. Esto hace que el banco esté presente de manera útil en el día a día. Al mismo tiempo, ese modelo digital se complementa con acompañamiento. Cuando el cliente lo necesita, puede contar con un gestor, ya sea en remoto o por teléfono, para resolver dudas o tomar decisiones más relevantes. Es una forma de combinar autonomía en lo cotidiano con apoyo en los momentos importantes.

En un entorno donde los neobancos han ganado peso, ¿cómo está trabajando BBVA para seguir siendo relevante entre los jóvenes en Canarias?

Los neobancos han conectado muy bien con los jóvenes gracias a experiencias digitales muy simples, rápidas y con precios competitivos. Han elevado el nivel de exigencia y eso ha acelerado la transformación de todo el sector, también en un territorio como Canarias, donde el uso del móvil es ya el principal canal de relación

En BBVA partimos de esa realidad, pero creemos que la diferencia está en ir más allá de la experiencia digital. No se trata solo de tener una buena ‘app’, sino de acompañar al cliente en todo su recorrido. Nuestra propuesta combina una experiencia ágil para el día a día con una oferta completa que da respuesta a decisiones más importantes, como financiar estudios, comprar un coche o empezar a invertir.En el fondo, los neobancos funcionan muy bien en momentos concretos, pero nosotros aspiramos a ser el banco de referencia a largo plazo. Un banco que evoluciona con el cliente y que está presente cuando realmente lo necesita. Esa visión se traduce en una propuesta integral muy clara. Desde una cuenta sin comisiones, tarjetas gratuitas, Bizum o transferencias inmediatas sin coste, hasta soluciones que acompañan al cliente a medida que avanzan sus necesidades. Por ejemplo, opciones para operar en el extranjero sin comisiones, acceso a inversión en acciones y ETF con tarifas muy competitivas o financiación adaptada en momentos clave. En inversión, hemos dado un paso relevante con una tarifa específica para jóvenes que permite operar en acciones y ETF por 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia. El objetivo es claro: eliminar barreras y facilitar que puedan empezar a invertir con importes pequeños, de forma sencilla y transparente.Todo esto se apoya además en el acompañamiento. El cliente puede gestionar su día a día con total autonomía, pero también contar con un gestor cuando lo necesita. Esa combinación es la que nos permite seguir siendo relevantes y explica que cada vez más jóvenes nos elijan como su banco principal. De hecho, en 2025, más de medio millón de las nuevas altas en BBVA en España fueron de personas menores de 30 años.

Para un joven que está dudando con qué banco quedarse, ¿qué le diría BBVA hoy?

Los jóvenes tienen que pensar qué tipo de banco quieren tener a su lado a medida que su vida financiera vaya evolucionando. Los bancos globales como BBVA contamos con ventajas estructurales muy relevantes. Por un lado, ofrecemos una experiencia completa en todos los canales. El cliente puede gestionar su día a día desde la ‘app’ con total facilidad, pero también tiene la opción de contar con un gestor, ya sea en remoto, por teléfono o en oficina, cuando lo necesita. Es un modelo donde no hay que elegir entre digital o presencial, sino que se combinan ambas formas de relación.