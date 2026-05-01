Miles de canarios claman en las calles por la vivienda y el «no a la guerra»

Arranca mayo y lo hace –como hace más de 130 años–, con la celebración del Día Internacional del Trabajo. Más de 3.000 canarios salieron esta mañana a las calles del Archipiélago para celebrar los derechos obtenidos a lo largo de la historia, pero también para exigir mejoras para una clase trabajadora que, según denunciaron ayer las organizaciones convocantes, sigue sufriendo «precariedad laboral» a pesar de la mejora en las cifras de empleo. La subida de los salarios, acabar con la figura del «trabajador pobre», el rechazo a la guerra en Irán o el acceso a la vivienda, fueron las principales reivindicaciones de una jornada que, al caer en puente, contó con menos afluencia que años anteriores.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, a la manifestación celebrada en Las Palmas de Gran Canaria se unieron unas 1.100 personas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, con dos marchas convocadas –una la promovían UGT, CCOO y USO y la otra la lideraba la Federación Sindical Obrera– se contabilizaron en total unas 2.100 personas, 4.000 según los convocantes.

Luis de la Barrera, abogado interino en la administración autonómica, acudió esta mañana a la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, antes de ir a la playa, para quejarse de que la situación de los salarios en Canarias continúa «a la cola del Estado», lo que, a su juicio, se traduce en dificultades crecientes para afrontar gastos básicos como el alquiler o la cesta de la compra. El joven de 33 años defendió la importancia de movilizaciones como la del Primero de Mayo para visibilizar la necesidad de mejorar las condiciones laborales y garantizar que la población trabajadora pueda desarrollar su vida en el Archipiélago sin verse obligada a emigrar. «El objetivo es tener mejores sueldos, mejores condiciones laborales y así vivir mejor en nuestra tierra sin necesidad de tenernos que ir», apuntó.

Luis de la Barrera, abogado interino en la administración autonómica. / ANDRES CRUZ

Su reflexión entronca con una de las ideas más repetidas durante la jornada, la del «trabajador pobre». «Ya no es solo que haya trabajo en las Islas, sino que las condiciones que se están ofertando por parte de la patronal y por parte de las administraciones sean de calidad», explicó De la Barrera al inicio de la concentración.

Peso del turismo

Esa percepción se repite en sectores clave como la hostelería. Jordana García, camarera en un establecimiento hotelero, se quejó esta mañana de que, pese al peso del turismo en la economía de la región ese crecimiento no se acaba de reflejar en los ingresos de quienes trabajan en el sector. «Nos dicen que vivimos del turismo, pero los trabajadores no lo vemos en nuestros bolsillos. Solo lo ven los grandes», defendió. Este tipo de concentraciones, según la joven, son necesarias para, en esa realidad desequilibrada, «consolidar los derechos ya existentes y avanzar en nuevas mejoras laborales».

Las complicaciones a las que se enfrentan los canarios a la hora de acceder a una vivienda fue otro de los temas que más se repitió esta mañana en las manifestaciones que se celebraron en las Islas. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Industria en Canarias, Juan Miguel Hernández, recordó que, a pesar de los incrementos del salario mínimo, una parte importante de la población joven carece de un «proyecto de vida viable». Relacionó esta situación directamente con el encarecimiento de la vivienda y apostó por el desarrollo de políticas públicas que «faciliten el acceso a un hogar en condiciones dignas».

Junto a estas demandas, también se hicieron visibles esta mañana otras realidades menos representadas. Miriam Tejera, portavoz de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, salió a la calle para reclamar el reconocimiento de una labor que, según denunció, se desarrolla de forma ininterrumpida y sin derechos laborales equiparables. Insistió en la necesidad de visibilizar este trabajo para que pueda ser reconocido institucional y socialmente, en un contexto en el que muchas de sus compañeras no pudieron acudir a las movilizaciones por las propias exigencias de los cuidados. «Falta un poco de empuje en los jóvenes y que la gente vea que salir a la calle tiene una repercusión. No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir gritando», defendió.

El «no a la guerra» también estuvo muy presente en la celebración del Primero de Mayo. La jubilada María Ángeles Sánchez Domínguez se protegió del sol con su gorro y sus gafas y no dudó en salir a la calle para apoyar las marchas organizadas por el Día del Trabajo. La canaria defendió la importancia de no permanecer ajeno a los problemas internacionales y de reivindicar el respeto al derecho internacional. «No podemos pasar de los problemas que hay en el mundo. Tenemos que defender nuestros derechos, que están siendo pisoteados por los que creen ser las élites», apuntó.

La jubilada María Ángeles Sánchez Domínguez. / ANDRES CRUZ

Sánchez lamentó que no todos los jóvenes canarios sean conscientes de lo importante que es defender la libertad. «No hemos sabido enseñar a nuestros hijos que la libertad hay que defenderla cada día, aunque ellos ya hayan nacido con ella», añadió.

Ángel Escarpa, librero jubilado de 89 años, acudió a la movilización en señal de apoyo a la clase trabajadora y recordó que los derechos sociales han sido fruto de décadas de lucha. A su juicio, la defensa de esas conquistas requiere una implicación constante y una mayor participación en el espacio público. «Quejarse en el sillón de tu casa es fácil. Hay que pelear las cosas y salir a la calle todos los días», insistió.

Salud laboral

En el plano sindical, los representantes de las principales organizaciones también pusieron el acento en la necesidad de avanzar en mejoras concretas para la clase trabajadora canaria. El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, que acudió a la manifestación celebrada en Santa Cruz de Tenerife, reclamó avances en materia de salud laboral y una subida de los salarios ante las «repercusiones» económicas derivadas del contexto internacional, que, según advirtió, afectan «muy directamente al bolsillo de las familias canarias».

En la misma línea, la secretaria general de CCOO en Canarias, Vanesa Frahija, cargó contra la patronal al considerar que el actual crecimiento económico de la región no se está traduciendo en una mejora real para los trabajadores. Criticó el «enriquecimiento» empresarial mientras, a su juicio, se produce una «deslealtad absoluta hacia la clase trabajadora», con una redistribución de la riqueza que «brilla por su ausencia».

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, utilizó sus redes sociales para trasladar un mensaje de reconocimiento a los trabajadores del Archipiélago. «Hay logros conseguidos pero existen retos importantes que tenemos que hacer frente como la estabilidad laboral y la distribución general de la riqueza de los sectores productivos», publicó en X (antiguo Twitter). En su mensaje también apostó por reforzar «el diálogo y los acuerdos» como vía para que el trabajo permita mejorar las condiciones de vida.

La celebración del Primero de Mayo también contó con presencia política. En la manifestación celebrada en Las Palmas de Gran Canaria participaron el ministro Ángel Víctor Torres, junto a representantes socialistas como Carolina Darias, Sebastián Franquis o Elena Máñez.

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Más allá del Archipiélago, se dieron movilizaciones en numerosas ciudades españolas. El foco principal se situó este año en Málaga, donde los líderes sindicales de CCOO y UGT encabezaron una jornada marcada por reivindicaciones similares a las planteadas en Canarias, con especial atención al acceso a la vivienda y a la mejora de los salarios en un contexto de crecimiento económico que, según denunciaron, no se traduce de forma equitativa en el poder adquisitivo de la clase trabajadora