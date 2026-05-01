Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo
Gran Canaria lidera el tráfico aéreo en una jornada con ligera subida respecto al año pasado
EFE
Los aeropuertos de Canarias tienen programados un total de 1.159 vuelos este viernes, coincidiendo con el inicio del puente de mayo, según datos de Aena recogidos por Europa Press. Esta cifra supone un ligero incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con tres operaciones más.
El aeropuerto de Gran Canaria concentrará la mayor actividad, con 338 vuelos previstos, de los que 239 son nacionales y 99 internacionales. Le siguen los aeropuertos de Tenerife, donde el de Tenerife Sur operará 198 vuelos (168 internacionales y 30 nacionales), mientras que Tenerife Norte registrará 235 conexiones, en su mayoría interinsulares, con solo una internacional.
En el resto del archipiélago, Lanzarote contará con 176 vuelos (98 nacionales y 78 internacionales)y Fuerteventura con 116 operaciones, de las cuales 62 serán nacionales y 54 internacionales.
En cuanto a las islas no capitalinas, La Palma prevé 68 vuelos (64 nacionales y cuatro internacionales), mientras que El Hierro operará 20 conexiones y La Gomera ocho, todas ellas de carácter interinsular.
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