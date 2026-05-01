Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere el periodista José Antonio PardellasTiempo en TenerifeFiscalía Superior de CanariasReapertura de la Librería del CabildoAsesinato en TenerifeCierre de la carretera TF-13CD Tenerife
instagramlinkedin

Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo

Gran Canaria lidera el tráfico aéreo en una jornada con ligera subida respecto al año pasado

Un avión de la compañía irlandesa de bajo coste Ryanair rueda por el aeropuerto de Gran Canaria.

Un avión de la compañía irlandesa de bajo coste Ryanair rueda por el aeropuerto de Gran Canaria. / ANDRÉS CRUZ

EFE

Los aeropuertos de Canarias tienen programados un total de 1.159 vuelos este viernes, coincidiendo con el inicio del puente de mayo, según datos de Aena recogidos por Europa Press. Esta cifra supone un ligero incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con tres operaciones más.

El aeropuerto de Gran Canaria concentrará la mayor actividad, con 338 vuelos previstos, de los que 239 son nacionales y 99 internacionales. Le siguen los aeropuertos de Tenerife, donde el de Tenerife Sur operará 198 vuelos (168 internacionales y 30 nacionales), mientras que Tenerife Norte registrará 235 conexiones, en su mayoría interinsulares, con solo una internacional.

En el resto del archipiélago, Lanzarote contará con 176 vuelos (98 nacionales y 78 internacionales)y Fuerteventura con 116 operaciones, de las cuales 62 serán nacionales y 54 internacionales.

Noticias relacionadas

En cuanto a las islas no capitalinas, La Palma prevé 68 vuelos (64 nacionales y cuatro internacionales), mientras que El Hierro operará 20 conexiones y La Gomera ocho, todas ellas de carácter interinsular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. Canarias incorporará psicólogos en sus centros educativos a partir del próximo curso
  3. La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
  4. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  5. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  6. Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
  7. Canarias pedirá acelerar la jubilación anticipada de las camareras de piso
  8. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada

Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo

Los aeropuertos de Canarias operarán 1.159 vuelos en el arranque del puente de mayo

Más de 4.500 llamadas en un año evidencian la soledad de los mayores en Canarias

Más de 4.500 llamadas en un año evidencian la soledad de los mayores en Canarias

Ni en el supermercado ni en el bar: evitar el gluten es una odisea para los celíacos de Canarias

Ni en el supermercado ni en el bar: evitar el gluten es una odisea para los celíacos de Canarias

Jaime Serrano-Jover, de la lucha contra la corrupción a la Fiscalía Superior de Canarias

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

El PSOE vota en contra de la moción de CC que reclama medidas específicas para Canarias frente a la guerra

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Sunblast 2026 agota las earlybirds en menos de 15 minutos

El Parlamento de Canarias avala levantar un 'muro' de 300 metros entre el juego y los centros educativos

El Parlamento de Canarias avala levantar un 'muro' de 300 metros entre el juego y los centros educativos
Tracking Pixel Contents