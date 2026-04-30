La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada

Tenerife recupera uno de sus espacios culturales más emblemáticos. La Librería del Cabildo abrió este jueves 30 de abril sus puertas tras permanecer cerrada durante más de seis años. Ubicada junto al Teatro Baudet en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida Islas Canarias, el espacio aprovechó la apertura de la Feria del Libro en el cercano parque García Sanabria para contar con una nutrida representación de escritores canarios que arroparon esta reinauguración. La Librería del Cabildo abrirá ahora de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas –de lunes a miércoles–; los jueves y viernes cerrará a las 19:00 horas, para dar paso a continuación a la programación de actividades culturales; y el horario de apertura al público los sábados será de 10:00 a 13:00 horas.

La Librería del Cabildo reabre con la mirada puesta en apoyar al sector, al igual que lo viene haciendo en los últimos tiempos la Corporación insular a través de las ayudas a la edición de libros, así como a los creadores mediante los proyectos que facilitan el contacto de los autores con los lectores en ferias del libro y conferencias. Por último, no se olvida de los lectores, a quienes da respuesta a través del apoyo a las bibliotecas municipales y los clubs de lectura, y al apoyo renovado a las ferias del libro. Además, junto a esta Librería del Cabildo, la administración insular pone en marcha otras acciones, como la creación de la Casa Museo de la Literatura y los escritores en la Casa Borges Estévanez y el premio de literatura Nicolás Estévanez.

Espacio cultural

Pero más allá de ser una librería más, el espacio chicharrero reabre ahora con el objetivo de convertirse en un espacio cultural con una programación estable de actividades que, de hecho, arrancarán el próximo miércoles con un taller literario impartido por Víctor Conde. Esta acción se desarrollará durante todos los miércoles de mayo entre las 18:00 y las 20:00 horas y las personas interesadas en asistir al taller gratuito deberán inscribirse a través de info@libreriadelcabildo.net. Gracias a esta programación, los participantes recibirán formación sobre géneros literarios, los fundamentos de la escritura, cómo se escriben los diálogos en cuento y novela, cómo se construye un buen personaje o los entresijos del mundo editorial, entre otros temas.

Los escaparates del local. / María Pisaca

Además, cada nuevo mes contará con un autor protagonista. Durante estos primeros días, el escritor elegido es el prolífico tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa, cuya obra estará presente en un lugar destacado del escaparate de este espacio los próximos días. Asimismo, los representantes políticos también anunciaron que el Cabildo ha abierto un expediente de honores para concederle próximamente la Medalla de Oro de Tenerife. A través de un vídeo, el polifacético canario, autor entre otros muchos de El último tuareg, agradeció a su isla natal «que me permita seguir escribiendo como cuando empecé, hace más de 70 años». Indicó que la de escritura «es la mejor profesión que existe» y que lo importante «no es vender millones de ejemplares, sino que haya gente que me siga leyendo, y que muchos de ellos sean precisamente de Tenerife».

Punto de encuentro

A la inauguración asistieron el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, quienes insistieron en que «queremos consolidar este espacio como un punto de referencia para la difusión del patrimonio cultural canario, con un catálogo que abarca desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo de las Islas». Afonso indicó que «el paso del tiempo es inexorable, pero gracias a los libros queda atestiguada la memoria de un pueblo». «Este espacio será un lugar abierto, un punto de difusión y la maquinaria de talento de la Isla encontrará aquí un punto de apoyo», sentenció.

Reapertura de la Librería del Cabildo / María Pisaca

José Carlos Acha afirmó que «hay hechos que son muy pequeños pero que marcan una gran diferencia», y la reapertura de esta librería es uno de ellos. Habló de lo mucho que ha costado abrir este espacio ya que se han tenido que rescatar fondos de almacenes en malas condiciones, trasladarlos y acondicionar el espacio. «Este es un momento importante, no solo porque pone a disposición de los tinerfeños fondos canarios, sino porque es un lugar de encuentro», concluyó.