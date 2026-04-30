Canarias reduce un 9,81% sus accidentes laborales en el primer trimestre de 2026

La seguridad en el entorno de trabajo mostró una evolución positiva en el Archipiélago durante los primeros tres meses del año. Coincidiendo con la semana del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los datos oficiales confirman que la accidentalidad mantiene la tendencia descendente iniciada el pasado ejercicio.

Entre enero y marzo se contabilizaron 5.488 accidentes con baja en las islas, lo que representa una disminución de 418 siniestros respecto al mismo tramo de 2025. Este descenso del 7,1% en términos absolutos se vuelve aún más relevante si se ajusta al volumen actual de trabajadores. En este sentido, el índice de incidencia -que mide los percances por cada 100.000 empleados- se ha reducido un 9,81% en el conjunto de la comunidad autónoma.

Descenso drástico

El balance de siniestralidad por gravedad arroja cifras especialmente significativas en los casos más críticos. Los accidentes mortales en el trabajo han caído un 50% en comparación con el primer trimestre del año anterior, mientras que los siniestros graves han bajado un 25%. Por su parte, la categoría de accidentes leves también experimentó una reducción del 6,92%.

Por territorios, la provincia de Santa Cruz de Tenerife lidera la mejoría con una caída del 16,81% en su índice de incidencia. En la provincia de Las Palmas el descenso se situó en el 3,94%. Aunque Gran Canaria y Tenerife siguen concentrando el mayor volumen de casos por su peso demográfico, la bajada ha sido generalizada en la mayoría del territorio insular.

Mejora en todos los sectores productivos

La reducción de la siniestralidad laboral entre enero y marzo ha sido transversal a todas las actividades económicas. El sector primario encabeza este progreso con un descenso del 17,5% en Agricultura y Pesca. Le siguen la Industria con un recorte del 9,3%, la Construcción con un 8,18% menos y los Servicios, que a pesar de gestionar el mayor volumen de trabajadores, bajó su accidentalidad un 6,17%.

En cuanto a la naturaleza de los siniestros, las causas más recurrentes en las islas continúan siendo los golpes por caídas, los sobreesfuerzos físicos y el contacto con agentes cortantes. No obstante, la estadística también refleja una mejoría en la movilidad laboral con 78 accidentes menos registrados "in itinere", aquellos que se producen durante los desplazamientos hacia o desde el lugar de trabajo.