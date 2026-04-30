Canarias pone a prueba su escudo antiaéreo en el ejercicio Doramas

Canarias activa su escudo antiaéreo en el marco del ejercicio Doramas. El Mando de Canarias ha reforzado durante el mes de abril sus capacidades de defensa con estas maniobras del Ejército de Tierra, desarrolladas con despliegues tanto en Las Palmas como en Ceuta. Este entrenamiento anual, que se celebra en el Archipiélago, permite evaluar la capacidad de respuesta ante amenazas aéreas, con especial atención a la protección de infraestructuras estratégicas.

A lo largo de las maniobras, las unidades han desarrollado distintas actuaciones, como reposicionamientos y ajustes de sus sistemas de armas, orientados a garantizar la cobertura ante posibles amenazas aéreas. En este marco, la Unidad de Defensa Antiaérea —articulada en torno al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94— ha operado en un entorno de adiestramiento diseñado para simular condiciones de alta exigencia. La coordinación entre sensores, centros de mando y unidades de fuego, apoyada en una gestión constante de las comunicaciones, ha sido clave para sostener la vigilancia y optimizar la asignación de objetivos.

Las actividades desarrolladas

Más allá de las actividades desarrolladas, uno de los objetivos principales es reforzar la coordinación entre el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio. Este tipo de maniobras permite ensayar una respuesta conjunta ante posibles amenazas, integrando sobre el terreno distintos sistemas de defensa —como misiles, radares y cañones— con la participación de aviones de combate. La combinación de estos medios resulta clave para mejorar la vigilancia del espacio aéreo, optimizar la detección de objetivos y garantizar una respuesta eficaz, elementos que en conjunto fortalecen el escudo antiaéreo del Archipiélago.

Este tipo de actividades resulta, además, especialmente relevante en el caso de Canarias, que por su posición geográfica se configura como un enclave de alto valor estratégico no solo para España, sino también para el conjunto de Europa. En este contexto, reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas aéreas se convierte en un elemento clave para garantizar la seguridad y estabilidad del entorno.

El caso de Ceuta

En el marco del ejercicio Doramas, en la ciudad autónoma de Ceuta, se llevó a cabo el sobrevuelo de cazas Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio —aviones de combate de última generación diseñados para la superioridad aérea y la interceptación de posibles amenazas—. Una actuación que no pasó desapercibida en Marruecos, país vecino de la ciudad autónoma. Según medios marroquíes, este despliegue respondería a la intención de España de evidenciar su capacidad disuasoria en la zona, en un contexto en el que Rabat ha impulsado en los últimos años un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas que lo consolida como un actor relevante en el norte de África.

Desde España, este tipo de maniobras se enmarca de forma habitual dentro de los ejercicios de instrucción y preparación operativa de las Fuerzas Armadas. Su objetivo oficial es mejorar la capacidad de coordinación y respuesta en materia de defensa antiaérea, poniendo a prueba los distintos sistemas y unidades implicadas en escenarios simulados. Todo ello se desarrolla en un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad, refuerza la necesidad de mantener un alto nivel de adaptación ante posibles riesgos y amenazas.