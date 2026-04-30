La Brigada Canarias XVI despliega sus unidades por todo el Archipiélago a partir del 4 de mayo
El Mando de Canarias planifica operaciones de presencia y vigilancia en las islas, integradas en las Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas
Efectivos de las distintas unidades de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) iniciarán un despliegue simultáneo en todo el Archipiélago canario, con patrullas tanto a pie como en vehículo en las diferentes islas a partir del lunes 4 de mayo.
El Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 (RI 9) operará en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Por su parte, el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 (RI 49) centrará su actividad en la isla de Tenerife, mientras que el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 desarrollará sus cometidos en Gran Canaria. El Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 se desplegará en La Gomera y El Hierro y, por último, el Batallón de Zapadores XVI actuará en La Palma.
En el marco de este despliegue, también se llevarán a cabo actividades de carácter divulgativo. En Fuerteventura, personal del RI 9 impartirá una charla informativa en el IES Jandía el día 5 y organizará una exposición estática de material en el IES Corralejo el día 11. Asimismo, efectivos del RI 49 se desplazarán el día 6 al centro educativo San Agustín, donde ofrecerán charlas informativas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias.
¿Cómo serán las actuaciones militares?
Estas actuaciones tienen como objetivo reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en las islas.El despliegue se integra en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en tiempos de paz, y refleja su compromiso con la defensa integral del territorio y la capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.
Además de su función operativa, esta presencia continuada permite mejorar el conocimiento del terreno y de la realidad social de las islas, al tiempo que favorece la integración del personal militar en la comunidad local y refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.
El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), responsabilidad que incluye la planificación de las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, en coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.
- Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
- Canarias incorporará psicólogos en sus centros educativos a partir del próximo curso
- La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
- El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
- Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
- Canarias pedirá acelerar la jubilación anticipada de las camareras de piso
- Quevedo se alía con Nueva Línea para ‘El Baifo’: desvela la portada y la lista de temas
- Canarias contabiliza este domingo tres terremotos de magnitud igual o superior a 2