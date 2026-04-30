Efectivos de las distintas unidades de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) iniciarán un despliegue simultáneo en todo el Archipiélago canario, con patrullas tanto a pie como en vehículo en las diferentes islas a partir del lunes 4 de mayo.

El Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 (RI 9) operará en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Por su parte, el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 (RI 49) centrará su actividad en la isla de Tenerife, mientras que el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 desarrollará sus cometidos en Gran Canaria. El Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 se desplegará en La Gomera y El Hierro y, por último, el Batallón de Zapadores XVI actuará en La Palma.

La Brigada Canarias XVI despliega sus unidades por todo el Archipiélago a partir del 4 de mayo / La Provincia

En el marco de este despliegue, también se llevarán a cabo actividades de carácter divulgativo. En Fuerteventura, personal del RI 9 impartirá una charla informativa en el IES Jandía el día 5 y organizará una exposición estática de material en el IES Corralejo el día 11. Asimismo, efectivos del RI 49 se desplazarán el día 6 al centro educativo San Agustín, donde ofrecerán charlas informativas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias.

¿Cómo serán las actuaciones militares?

Estas actuaciones tienen como objetivo reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en las islas.El despliegue se integra en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en tiempos de paz, y refleja su compromiso con la defensa integral del territorio y la capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

La Brigada Canarias XVI despliega sus unidades por todo el Archipiélago a partir del 4 de mayo / La Provincia

Además de su función operativa, esta presencia continuada permite mejorar el conocimiento del terreno y de la realidad social de las islas, al tiempo que favorece la integración del personal militar en la comunidad local y refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), responsabilidad que incluye la planificación de las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, en coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.