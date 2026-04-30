29 casas de juegos y apuestas han abierto en Canarias cerca de centros educativos

Un total de 29 casas de juegos y apuestas han abierto en Canarias sin respetar la distancia mínima de 300 metros respecto a centros educativos, pese a que lo prohíbe una disposición adicional del decreto de medidas sobre la temporalidad en el empleo público aprobado en diciembre de 2023.

El dato lo ha aportado consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, en comisión parlamentaria, en la que ha comparecido para informar sobre el nuevo decreto en el que trabaja su departamento para la planificación de juegos y apuestas en las islas.

Barreto ha explicado que la normativa vigente sobre esta materia estableció un efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2024 para que no hubiera "ni un solo día" en el que los operadores pudieran abrir estos negocios "donde les diera la gana".

Así y todo, han abierto desde entonces sin cumplir esa distancia mínima de 300 metros respecto a centros educativos 29 casas de juegos y apuestas: 26 en Gran Canaria y las tres restantes en Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias ha abierto un expediente de cierre en cada caso y los operadores han acudido a los tribunales, cuya primera decisión ha sido favorable a la administración al denegar la medida cautelar solicitada por el demandante, ha detallado la consejera.

Respecto al caso de una casa de juegos abierta en Barrio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, citado por la diputada de Vox Paula Jover, la consejera ha dicho que es anterior al 1 de enero de 2024 y que lo que hizo la empresa no fue abrir un nuevo centro sino trasladarlo más cerca de un centro educativo.

Sobre el nuevo decreto que regulará el sector, Barreto ha destacado entre sus novedades que se implantará en estos establecimientos un control de acceso, en el que se comprobará la edad de los clientes, y no como hasta ahora un servicio de admisión, con el fin de evitar que entren menores de edad.

Para evitar picarescas, el nuevo decreto establece que en las salas con cafetería, ésta no podrá estar conectada con la zona de juegos, ni siquiera para pasar al baño, y se establece un periodo de 12 meses para realizar las obras que resulten necesarias.

La nueva regulación, que tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por otros cinco, extiende la distancia mínima de 300 metros a todas las etapas educativas, ya que hasta ahora solo afectaba a Secundaria y Bachillerato, y también abarca a los centros de menores y a colectivos vulnerables.

En concreto, a personas que padecen ludopatía, que a partir de ahora deberán permanecer al menos seis meses en el registro por el que se autoexcluyen de las casas de juegos y apuestas.

Tampoco podrá haber salas de juego y de bingo a menos de 200 metros entre sí.

Medios de pago electrónicos para evitar atracos

Además, el decreto introduce nuevos medios de pago electrónicos para "evitar atracos" como los que se han producido recientemente en varios de estos establecimientos en Canarias, y establece cupos según qué tipo de negocios.

Ahora la regulación dice que no puede haber menos de 200 metros entre salas de juego y de bingo y entre ellas entre sí.

En el caso de los casinos, se mantiene el número total de 12, que se adjudican por concurso por parte de la administración, lo mismo que con las salas de bingo, aunque en este caso se amplía el límite de 42 a 45.

En cambio, se reducen las máquinas, de 14.812 a 7.200, y las autorizaciones de los locales de apuestas, de 95 a 35; los salones de juego tendrán límites por islas, hasta 26, ampliables a cuatro por año durante la vigencia del decreto.

Todos los grupos han saludado el decreto salvo Vox, al que no le "convence" su contenido y en el que echa en falta más acciones de prevención de la ludopatía.

Una regulación para "boomers"

Mónica Muñoz (PP) y Gustavo Matos (PSOE) han advertido de que la gran amenaza de los juegos de azar y de las apuestas no está en los establecimientos físicos tradicionales sino en el entorno digital, en el móvil, ha apostillado el diputado socialista, quien ve en el decreto "una regulación para boomers".

Ambos han hecho hincapié en la necesidad de la cooperación entre administraciones, dado que la regulación de las apuestas en línea es competencia estatal, y de medidas trasversales en el ejecutivo autonómico para actuar en diferentes frentes en la prevención de la ludopatía, sobre todo en los centros escolares.

Jana González (CC) ha advertido de que en Canarias "tenemos un problema grave", ya que un 12% de los adolescentes admiten tener problemas con los juegos de azar, "casi 10.000 jóvenes enganchados", y un 8,4% presenta adicciones a las apuestas, en algunos casos con un gasto diario de hasta 300 euros.

La diputada nacionalista se ha preguntado "cómo es posible que un menor entre donde tiene prohibido el acceso", y que previamente haya salido de un centro educativo para acudir a este tipo de establecimientos "y no pase nada".

Nieves Lady Barreto ha reconocido que "la gran adicción" no está en estos establecimientos sino en el juego en línea, pero eso compete a la administración central.

Ha indicado que existe colaboración con la Consejería de Educación en forma de charlas en las aulas sobre el uso responsable de las pantallas.

Y también ha comentado que se le ha pedido colaboración a la Federación Canaria de Municipios para que los ayuntamientos colaboren, a través de sus ordenanzas municipales, a que los carteles de las casas de juegos, que suelen tener "lucecitas, parece Navidad", sean menos llamativos.