Rosa Escrig, única canaria nominada a los XXIX Premios Max por 'Polígono'

Tras ganar tres premios Réplica 2025 el pasado mes de diciembre a la Mejor dirección para Rosa Escrig, a la Mejor autoría original y al Mejor espectáculo de teatro, la dramaturga grancanaria se convierte ahora en la única canaria nominada en los XXIX Premios Max de las Artes Escénicas, que se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. En concreto, Escrig ha sido nominada a Mejor autoría revelación por Polígono y se disputará el galardón con Elisa Forcano, por Zorra Dorada, e Iván López-Ortega, por Taxidermia de una alondra.

Polígono es un espectáculo de teatro documental creado a partir de los testimonios de un grupo de residentes en Jinámar, en Gran Canaria. Se trata de los primeros habitantes de las viviendas entregadas por el Gobierno de Canarias en la década de 1980. Esta propuesta de 75 minutos de duración reflexiona de manera crítica sobre el papel del turismo y otras industrias en Canarias, analizando cómo estas actividades han contribuido a la explotación del territorio y a la marginación de ciertos grupos de la sociedad canaria.

Teatro contemporáneo

Protagonizada por Daniel Garcia, Maykol Hernández, Simón Padilla, Mingo Ávila, María de Vigo, Leyre Sosa, Ruth Plata, Erika Farcy y Oda-mae Santana, Polígono es una función de teatro contemporáneo con matices de ciencia ficción que busca resonar con el público y que pretende explorar alternativas más sostenibles y equitativas para el futuro de las Islas.

Sin embargo, esta propuesta va más allá de la pura función teatral, puesto que incluye un proyecto pedagógico con encuentros con el público después de cada función. Además, se han realizado talleres en centros escolares y se ha puesto en marcha una iniciativa de teatro comunitario con actores no profesionales para dar forma a partes de la función.

Premios Max

De los 512 espectáculos inscritos en la edición de este año de los Premios Max, 34 compiten en esta última fase anunciada por la organización este miércoles 29 de abril. La tercera fuga, Los nuestros y Fuenteovejuna son las favoritas de esta nueva entrega de los galardones organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE. A los finalistas de las 22 categorías que concursan en los Premios Max se suman, además, los tres trofeos especiales de designación directa: el Premio Max de honor, que este año distingue al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público durante la última temporada; y el Premio Max aficionado que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Jesus Cimarro. / El Día

Esta es la primera ocasión que los Premios Max cuentan con 22 categorías a concurso, puesto que incorporan los trofeos a Mejor elenco de teatro y Mejor elenco de danza. Además, aquellos creadores que participen precisamente en la categoría de Mejor autoría revelación, tal y como es el caso de Rosa Escrig, podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.