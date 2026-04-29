El Parlamento convalida el decreto canario anticrisis pero rechaza ampliar sus medidas al no tramitarlo como ley

Dos meses y un día después del comienzo de la guerra en Oriente Medio, el Parlamento de Canarias convalidó este miércoles por unanimidad el decreto autonómico que pretende paliar los efectos económicos negativos del conflicto bélico. Una norma que caduca el 30 de junio -quedan 62 días de vigencia- y que permanece inalterada porque los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) no aceptaron tramitarlo como ley para introducir “mejoras sociales y ayudas directas a las familias”, como exigieron sin éxito el PSOE y NC-Bc.

No fueron ni el presidente Fernando Clavijo ni su ‘número dos’ y consejero de Economía, Manuel Domínguez, los encargados de defender este escudo anticrisis autonómico, y dejaron en manos de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la apología de las medidas adoptadas.

“Pese a que los impuestos que a nivel nacional se han reducido no nos afectan, sí repercute en el sistema de financiación autonómico, ya que que la minoración afecta a las transferencias horizontales que recibirá Canarias, porque serán menores”, afirmó Asián.

Tarde y mal

El socialista Sebastián Franquis insistió en que el decreto “llega tarde, mal y con una alarmante falta de sensibilidad social” y afeó la “ausencia en este debate” del vicepresidente Domínguez.

“Les conmino a tener oficio político, iniciativa autonómica y que adopten medidas concretas para las familias”, remachó el socialista.

En parecidos términos, Luis Campos (NC-BC) consideró "irrisoria" la cifra de 29,8 millones de euros del paquete gubernamental, de los que de fondos propios del Ejecutivo canario son apenas 14,5 millones de euros para hacer frente a una situación que "impacta directamente en las familias, las personas y los sectores productivos desde el primer día y lo seguirá haciendo durante meses".

Familias ignoradas

"En la práctica, estamos hablando de apenas siete millones de euros que ha puesto el Gobierno para atender a los sectores productivos y, sobre todo, a las familias con menos recursos, que han sido ignoradas", denunció.

El bloque del cuatripartito que sustenta al Ejecutivo (CC, PP, ASG y AHI) no se movió ni un ápice de los argumentos esgrimidos desde que se aprobó el decreto a principios de abril, con críticas directas a las ayudas del plan estatal que no incluyó las singularidades del Archipiélago, lo que obligó al Gobierno a ‘arañar’ 15 millones específicos a Moncloa.

Posibilidad de nuevo decreto en julio

“El ‘pacto de las flores’ aprobó en diciembre de 2022 las medidas para frenar la crisis de la guerra en Ucrania que comenzó en febrero y que ya en agosto había disparado la inflación al 10%, así que no digan que este decreto llega tarde”, espetó el conservador Fernando Enseñat.

“Las medidas son las necesarias en este momento”, insistió el nacionalista José Miguel Barrgán, antes de añadir que “no es posible tramitar las medidas como ley porque es posible que en julio haya que aprobar otro decreto en función de como evolucionan los acontecimientos y se hará ya un análisis en mayo”.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)