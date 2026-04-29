Las denuncias por okupación caen un 10,1% en Canarias

En plena crisis de la vivienda, en la que acceder a un inmueble –ya sea en alquiler o en propiedad– se ha convertido en una auténtica hazaña para la economía familiar, las denuncias por delitos relacionados con las ‘okupaciones’ descendieron un 10,1% en Canarias en 2025. Todo ello en un contexto en el que la principal causa de estas okupaciones se centra en el impago del alquiler, y supera a las ejecuciones hipotecarias. En total se registraron 596 casos de okupación en las Islas, según los datos actualizados del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En el conjunto de España el dato también ha descendido casi un 10% en 2025 con 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. En este contexto Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que acumula más denuncias, con 5.913 casos durante 2025, lo que representa casi el 40% del total de España, es decir, cuatro de cada diez denuncias.

No obstante, en Cataluña las 'okupaciones' también han descendido con respecto a 2024 por encima de la media nacional, al anotar un descenso del 15% con respecto a las 7.009 denuncias tramitadas un año antes. Le sigue a mucha distancia Andalucía con 1.909 denuncias en 2025 (-13% con respecto a 2024), Valencia con 1.805 (+2%) y Madrid con 1.269 (-12%).

Por otro lado, Canarias (596 denuncias), Castilla-La Mancha (502), País Vasco (456), Baleares (433) y Murcia (425) son, por este orden, el resto de regiones con más casos contabilizados en 2025. Así, pese a la ligera mejora en los datos canarios, la realidad evidencia que sigue habiendo un alto número de personas que tienen dificultades para pagar la renta o permanecen en la vivienda una vez finalizado el contrato, reflejo del grave desequilibrio que sigue afectando al mercado inmobiliario del Archipiélago.

La evolución desde 2010

El fenómeno de la 'okupación' ha sufrido un incremento en su evolución anual, atendiendo a los datos de la estadística oficial del Ministerio del Interior: en 2010 y 2011 se anotaron unos 3.000 casos cada año, doblándose la cifra en 2012 y quintuplicándose si se compara 2010 con 2024.

En el caso de Cataluña, en 2014 anotaban unos 3.000 casos al año, por lo que se han duplicado las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad, según la estadística del Ministerio del Interior con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y también policías autonómicas y locales.

El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele pedir no alarmar sobre la problemática de las 'okupaciones' en España porque los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en España, en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías.

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