Entre la continuidad y las nuevas formas de atajar la avalancha de pleitos: Bragado, Avello y Borrás optan a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se debate entre la continuidad del modelo actual y las nuevas propuestas para atajar el principal problema de los tribunales del Archipiélago: la alta litigiosidad que lastra el ritmo de las resoluciones y obliga a los jueces y magistrados a asumir un volumen de trabajo superior al resto del país.

El actual representante de la judicatura canaria, Juan Luis Lorenzo Bragado, sacó pecho este miércoles durante su intervención ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial de los últimos cinco años de gestión, en los que asegura haber cumplido con los 73 compromisos que se propuso cuando asumió el cargo. El magistrado, adscrito a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, defendió que la continuidad "es la opción más adecuada".

Los otros dos aspirantes, en cambio, expusieron unas propuestas que pretenden abordar de una forma diferente el alto volumen de pleitos. El primero en exponer su candidatura fue el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria Juan Avello, de la Asociación Profesional de la Magistratura, quien considera que, aunque hay factores que solo pueden abordarse desde el ámbito político y social, sí está en manos de la judicatura adoptar medidas dirigidas a la unificación de criterios o a la reducción de suspensiones de juicios para disminuir la carga de trabajo.

Juan Avello: "Los jueces trabajamos por y para las personas. El objetivo es volver a poner en el foco al ciudadano"

Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Jaime Borrás, que no se ha posicionado de forma pública con ninguna asociación, reconoce que reducir la tasa de litigiosidad de las Islas (la más alta del territorio nacional por siete años consecutivos) es un "objetivo muy ambicioso". Sin embargo, propone un diálogo con los colegios de abogados para intentar abordar este problema a través de los métodos alternativos de solución de conflictos.

Cada magistrado contó con 10 minutos para exponer sus propuestas por videollamada. El primero en intervenir fue Avello, quien recordó sus 25 años de experiencia en la carrera y su papel en el ámbito gubernativo como miembro electo de la Sala de Gobierno. "Me considero un hombre afortunado por muchos motivos y uno de ellos es que tengo un trabajo que me apasiona", aseguró el candidato, que se comprometió a "mantener la puerta siempre abierta" para escuchar las distintas propuestas y necesidades.

Jaime Borrás: "El juez debe ser una persona normal y corriente que no mire a las personas por encima del hombro"

El aspirante propone un Pacto por la Justicia regido por un plan estratégico que incluya reuniones trimestrales e informes a la Comisión estatal con propuestas y solicitudes de recursos. Si asume el cargo, se compromete a repartir el tiempo gubernativo entre las dos provincias y a adoptar medidas para mejorar la administración de Justicia. "Cuanto mejor esté el juez, mejor será el servicio que presta", subrayó.

El magistrado considera que la función de juez "cada vez es más difícil", pero destacó la forma de trabajar en el Archipiélago: "Estamos obligados a conseguir la excelencia para después compartirla". Marca como prioritaria la implantación de Oficinas de Atención a las Víctimas y que se extienda a todas las Islas el protocolo de asistencia a sanitarios agredidos. "Los jueces trabajamos por y para las personas. El objetivo es volver a poner en el foco al ciudadano", concluyó.

El siguiente en comparecer fue el actual presidente del TSJC, cuyo mandato caduca este año. Hizo un balance de las acciones llevadas a cabo en el último lustro, un periodo en el que la Sala de Gobierno ha aprobado 2.085 acuerdos y ha cumplido con las reuniones y los actos previstos en todas las Islas. Además, informó de que se está tramitando una proposición no de ley para crear un Pacto por la Justicia y destacó la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, la actividad formativa, la implantación de los tribunales de instancia y el papel del Juzgado de Violencia contra la Infancia, pionero a nivel nacional en el trato a los menores víctimas de delitos.

Juan Luis Lorenzo Bragado: "No es un diseño en el papel, es un programa técnico que surge de la experiencia en estos cinco años"

En cuanto a las sentencias dictadas, Bragado resaltó una resolución sobre los derechos de los ciudadanos extranjeros que refuta la tesis del libre riesgo asumido y las sanciones a abogados por mala praxis mediante el uso de la inteligencia artificial. Asimismo, recordó la necesidad de sumar nuevas plazas de jueces para asumir la alta carga de trabajo, para lo que ve necesario fijar "objetivos, líneas de actuación e indicadores". "No es un diseño en el papel, es un programa técnico que surge de la experiencia en estos últimos cinco años", añadió.

El magistrado aseguró que en un contexto difícil, marcado por la pandemia de la Covid-19 y por la alta litigiosidad, la "respuesta de la justicia canaria ha sido ejemplar". En este sentido, el Archipiélago registra desde hace cuatro años la media más alta de sentencias por juez y los tiempos de respuesta se sitúan por debajo de la media nacional. "Quien ha construido relaciones de confianza institucional está en mejor condición para reforzar el servicio", remarcó.

Por último, Jaime Borrás defendió su plan de actuación ante los miembros del Consejo. Informó de que lleva en la judicatura desde hace 40 años, los últimos 30 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la que ejerció la presidencia durante cinco años para cubrir una plaza que quedó vacante. "A lo largo de mi carrera he tenido que llevar varios órganos y he podido comprobar que, cuanto más grande es el desafío, más rindo yo", indicó.

Eliminar diferencias

Bajo su criterio, la presidencia del tribunal "no puede ser una simple cuestión interpretativa", sino que debe ejercer una "función de dirección real basada en el control, la decisión y el seguimiento". "No se puede actuar por presentimientos, sino por datos concretos. Hay que detectar desviaciones y actuar cuando los tiempos se disparan y existen diferencias no justificadas entre los distintos órganos", matizó. Para ello, cree que debe ser un "órgano dialogante" con los jueces que les haga ver que están "con ellos".

Hizo un llamamiento a la coherencia en la jurisdicción que tenga en cuenta las características "muy peculiares" de Canarias debido a la fragmentación insular. "No todas las Islas tienen los mismos medios", consideró. Otra de las claves de su propuesta se basa en "mejorar la percepción de la Justicia" porque "no es posible que un ciudadano que tiene que acudir ante la administración tenga miedo de hacerlo". "El juez debe ser una persona normal y corriente que no mire a las personas por encima del hombro", subrayó.

Los tres candidatos presentaron a la Comisión de Calificación sus currículums con algunas de sus sentencias más destacadas y sus programas de actuación. Una vez analizadas las distintas propuestas, el CGPJ escogerá al próximo presidente.