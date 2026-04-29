Casi cien mil canarios alquilados tiemblan ante el rechazo de la prórroga en el Congreso

Son 97.137 los canarios que están en vilo ante la negativa expresada por las derechas -PP, PNV, Vox y Junts- a la prórroga obligatoria por un máximo de dos años de los alquileres firmados desde la pandemia.

En toda España, son 1,6 millones los inquilinos que pierden el sueño ante la posibilidad de que sus caseros impongan la actualización de los arrendamientos a precios de mercado, muy por encima del 2% al que limita el decreto la revisión de las rentas.

Los caseros podrán subir los alquileres muy por encima del 2% al que lo limita el decreto rechazado

Los datos los extrae el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Panel de Hogares (lo firman el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), que hace una estimación del número de contratos de alquiler que se firman cada año. En lo que se refiere a las Islas son alrededor de 40.000 los arrendamientos que están afectados (600.000 en todo el país).

Los que se libran

Sin embargo, varios de ellos pueden haberse librado. "Miles de inquilinos corrieron a mandar un burofax a su casero exigiendo esos dos años extra en cuanto salió la noticia en el telediario", señala el abogado Andrés Roda. Se refiere de ese modo a quienes hayan realizado ese trámite entre el 22 de marzo en que el real decreto entró en vigor hasta ester martes en que el Congreso rechazó su convalidación.

¿Librado del todo? El letrado hace algunas aclaraciones. Para empezar, recomienda a los inquilinos estar preparados "porque muchos caseros van a pensar lo contrario y tratarán de enseñarles la puerta de salida". No obstante, se muestra convencido de que presiones aparte, "si hicieron esa comunicación mientras la norma estuvo viva, el derecho es suyo".

Judicialización

Imposible saber cuántos de los más de 40.000 arrendatarios tomaron ese camino. De lo que sí está seguro Roda es de que habrá una alta judicialización de los casos. La base para ello es la correcta o no comunicación al casero y el momento en el que se encuentre el contrato.

La Ley de arrendamientos urbanos aprobada al final del pasado año establece un periodo de duración inicial de cinco años para las personas físicas y de siete, para las jurídicas. A partir de ese momento si no hay comunicación por ninguna de las partes, rige una prórroga por otros tres años.

¿A cuáles afecta el decreto?

La prórroga obligatoria de dos años estaba prevista para todos los alquileres cuya finalización esté contenida entre el pasado 21 de marzo y el último día de año próximo (2027).

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