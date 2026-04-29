Canarias se escuda en la complejidad burocrática para justificar la baja ejecución de los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) protagonizó este miércoles un duro cruce de acusaciones en el Parlamento de Canarias. El PSOE denunció un “fallo sistémico” en el Gobierno autonómico por el bajo grado de ejecución mientras la consejera de Hacienda, Matilde Asián, rechazó que las Islas estén ante una anomalía y situó el problema en el diseño del instrumento, la centralización estatal y la “complejidad burocrática” que arrastran estos programas desde su puesta en marcha en el año 2020.

El diputado socialista Manuel Hernández advirtió de que Canarias, como publicó este periódico, tendrá que devolver más de 200 millones de euros por fondos no ejecutados cuando apenas faltan tres meses para cerrar el plazo general.

El tiempo se agota

“El tiempo se agota y Canarias no puede permitirse perder ni un solo euro más. Este Gobierno no ha interiorizado la gravedad de la situación y se esconde en una amalgama de excusas”, aseguró.

Asián rechazó que pueda hablarse de una desviación significativa respecto al conjunto del Estado, que es del 55% frente al 54% de la que se prevé tener Canarias, e insistió en que los datos aún son provisionales y que las fechas de cierre son “volátiles”, ya que algunos plazos ya han sido ampliados por el propio Gobierno de España, como ocurre en materia de vivienda, donde la ejecución podrá prolongarse hasta junio de 2028.

“Eso demuestra que el calendario no está cerrado de forma definitiva y que las cifras actuales deben manejarse con prudencia”, se defendió Asián.

A la cola

Unos argumentos rechazados por los socialistas, pues Hernández recordó que Canarias recibió 1.727 millones de euros del MRR desde 2020 y que, a 31 de diciembre de 2025, solo se habían ejecutado 728 millones, el 54,68%.

Además, denunció que ”ya se han reintegrado 55 millones por falta de ejecución y esa cifra crecerá en otros 150 millones este año”, hasta superar los 200 millones. Por ello exigió medidas urgentes para materializar los 578 millones que, según afirmó, siguen pendientes.

“Estamos a la cola de ejecución respecto al resto de comunidades autónomas y no vamos a permitir que se normalice la pérdida de fondos europeos”, concluyó el diputado socialista.

Falta de coordinación

La consejera replicó que la arquitectura de gestión de estos fondos no nace con el actual Ejecutivo regional y que el modelo de gobernanza en Canarias fue diseñado durante la legislatura pasada y recordó que tanto el Comité de las Regiones como el Tribunal de Cuentas Europeo han recordado que la ejecución de los fondos se ha visto condicionada por la centralización estatal de los programas.

A ello, Asián añadió la falta de coordinación de los sistemas telemáticos entre el Estado y las comunidades autónomas y una burocracia añadida que no ha venido acompañada de reformas para agilizar los expedientes.

La consejera lamentó especialmente que no se haya modificado la Ley de Contratos del Sector Público, una reforma que, a su juicio, habría permitido acelerar la contratación y reducir obstáculos administrativos en la gestión de los fondos europeos.