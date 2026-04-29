Blas Cabrera inspira la creación del Día de las Ciencias Canarias: el Parlamento elige el 10 de diciembre para conmemorar la investigación isleña

El Parlamento de Canarias ha promovido la creación del Día de las Ciencias Canarias para que se celebre cada 10 de diciembre a partir de este año. La fecha elegida no es casual, pues coincide con el día –hace 126 años– en la que el físico conejero Blas Cabrera, uno de los mayores exponentes de la ciencia española del principio del siglo XX, impartió una mítica conferencia en la misma sala que hoy acoge acalorados debates de sus señorías.

Lo hizo, en concreto, el 10 de diciembre de 1920 en esta sala de la, por aquel entonces, Diputación Provincial. Un lugar en el que también había recibido a los 12 años un premio por sus buenas notas. Lo hizo en un momento dulce de su meteórica carrera científica, recalando de un largo viaje a Buenos Aires, su primer trayecto al otro lado del mundo.

Científicos y parlamentarios canarios posan tras la aprobación de la PNL para declarar el 10 de diciembre Día de las Ciencia Canarias. / Cedida

Tras aquello, la carrera meteórica de Cabrera despegaría llevándolo a participar en los debates científicos más importantes de Europa–ocupando un asiento de honor en el Congreso Solvay de 1930–, haciendo amigos de tan alto nivel científico como Albert Einsten y Marie Curie, y dirigiendo algunas de las instituciones de investigación más relevantes de España, incluido el Instituto Nacional de Química y Física o la Universidad Central de Madrid.

Blas Cabrera divulgaría sus conocimientos por todo el mundo, pero ese diez de diciembre sería el último en el que lo haría en Canarias. Primero, el incremento de sus responsabilidades en España y, posteriormente, el estallido de la Guerra Civil 1936, truncarían la posibilidad de que pudiera regresar a las Islas para hacer una de las tareas que más le enriquecían: la divulgación de la ciencia.

Símbolo de la ciencia canaria

Desde el regreso de sus restos mortales a Tenerife desde México en octubre de 2022, tras más de 85 años en el exilio, la memoria antaño perdida de Blas Cabrera se ha divulgado tanto que se ha convertido en un símbolo para la ciencia canaria, como también lo son Agustín de Betancourt o Viera y Clavijo. Hoy, 100 años después de aquella excelsa conferencia, Canarias salda una deuda histórica con su memoria–perdida durante décadas– para situarlo en el lugar que merece: como figura insigne de la ciencia isleña.

Las bisnieta y tataranieta de Blas Cabrera, Marta Cabrera y Fayna, frente a la tumba de Blas Cabrera" / María Pisaca

"Mientras en las Islas se vivía del comercio marítimo y del plátano, el científico canario regresaba a su tierra natal con una prolija carrera a sus espaldas para impartir una conferencia donde habló de átomos, de partículas y de electrones. En definitiva, de ciencia".

Así lo ha resumido esta mañana la diputada nacionalista Ana Oramas en su presentación de esta iniciativa parlamentaria. En aquellas paredes, Cabrera pronunció unas palabras que, a día de hoy, "sirve de inspiraciones a nuestros jóvenes canarios": "los pueblos que se limitan a ser meros beneficiarios de la ciencia que elaboran otros, sin contribuir a su gestación, se hallan expuestos a depender enteramente de ellos".

Para la parlamentaria, aquel alegato fue digno de un "visionario". El mismo que cuyas investigaciones fueron la base de la física cuántica, necesaria para la computación, los GPS, la robótica y que está teniendo un papel fundamental en el desarrollo de la IA o las misiones espaciales.

¿Quién es Blas Cabrera?

Blas Cabrera es una de las figuras históricas más relevantes de la ciencia canaria. El físico experimental nacido en Arrecife y criado entre La Laguna y Santa Cruz, ostenta un curriculum digno de un Nobel. Una de sus mayores contribuciones a la ciencia fue asentar, de manera experimental, las bases de la física cuántica actual. Sus minuciosos experimentos fueron esenciales para dirimir uno de los debates más acalorados de la ciencia moderna: la existencia o no de un mundo cuántico que funcionaba con sus propias reglas.

Cabrera trabajó en el ámbito de las tierras raras, un conjunto de elementos químicos con propiedades magnéticas y luminiscentes. El estudio de estos elementos era crucial para dirimir algunos aspectos de la física cuántica que a principios del siglo XX se mantenían en debate.

Aprobada por unanimidad

Rodeados de varios representantes de la investigación en el Archipiélago, los diputados canarios han aprobado esta mañana por unanimidad con 68 votos a favor una Proposición No de Ley (PNL), a propuesta de la nacionalista Ana Oramas. El objetivo es, a partir de ahora, instar al Gobierno de Canarias a marcar, de aquí en adelante, esta fecha en el calendario. En el momento en el que se aprobó los representantes científicos y todo el parlamento se levantaron para ovacionar la propuesta.

"Blas Cabrera situó la ciencia como una oportunidad", afirmó la diputada nacionalista Ana Oramas. La política aprovechó la tribuna también para agradecer el esfuerzo de tantos otros investigadores canarios «como Antonio González, Carolina Martínez Pulido, Francisco Sánchez, Basilio Valladares, Nemesio Pérez, Ana Crespo, actual presidenta de la Real Academia de Ciencias», porque gracias a ellos se ha logrado que "un lugar pequeño y alejado del continente, como es Canarias, se haya convertido en referente científico mundial".

Previo al voto, los diputados de todos los grupos parlamentos estuvieron de acuerdo en la importancia que tiene este reconocimiento para Canarias. "Es sin duda el mejor homenaje posible, ojalá sirva también para inspirar a otros niños y niñas para dedicarse a la ciencia", afirmó la diputada popular, María Isabel Saavedra.

"Hoy no solo se habla de ciencia, sino de historia porque Blas Cabrera no solo una figura fundamental para la física moderna, y un referente internacional, fue un embajador de Canarias, que llegó a las Islas al panorama internacional", sentenció la socialista Alicia Pérez. Diputados como Raúl Acosta, del grupo mixto, recordaron que el día 10 de diciembre también se reparten los premios Nobel. "Esta iniciativa nos da la oportunidad de reconocer a la historia", alegó Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera.

Nicasio Galván, de Vox, aprovechó la figura de Blas Cabrera para criticar que los políticos hayan votado en contra de la búsqueda de tierras raras en Fuerteventura y las políticas de género que incluye la Ley de la Ciencia.

A la cita parlamentaria –dentro del orden del día del pleno bisemanal– acudieron no solo algunos de los científicos que ya citó la parlamentaria, también otras figuras que juegan un papel protagonista en la ciencia canaria a día de hoy. Entre los asistentes estuvieron los rectores de ambas universidades canarias; el director y la subdirectora del IAC, Valentín Martínez- Piller y Eva Villaver; el director de la Plocan, Joaquín Brito; el físico Jorge Méndez –uno de los promotores de la iniciativa y cocreador del documental Blas Cabrera y la historia de la física–, entre otros. Como invitada de honor acudió la bisnieta de Blas Cabrera, Marta Cabrera.

El Gobierno de Canarias, a favor de la propuesta

Por lo pronto, el Gobierno de Canarias se ha mostrado en consonancia con la propuesta. De hecho, fuentes de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación confirman que desde el Gobierno se está impulsando la celebración de este Día y que esta PNL ayuda a reforzar la iniciativa gubernamental.