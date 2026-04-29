Aldama reconoce que no pagó sobornos a Torres

El empresario Víctor de Aldama ha relatado, a preguntas de la acusación del PP, sus contactos con el ministro Ángel Víctor Torres cuando presidía las islas Canarias, y ha hablado también de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de quien ha dicho que "accedió" y "aceptó" a adjudicar mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

Considerado por los investigadores como quien "manda" en la presunta organización criminal, Aldama lleva ya más de cinco horas declarando en el juicio contra él, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas en el Tribunal Supremo.

A preguntas de la acusación popular que coordina el PP, el reconocido comisionista ha señalado que él no intervino en la operativa de compra de mascarillas por parte del Gobierno balear, pero sí lo hizo Koldo García, que fue "el que le dijo a Baleares: 'tienes que comprar tantas mascarillas'. Armengol accedió y aceptó", ha señalado, y ha indicado que "siempre" fue a Soluciones de Gestión.

Y con las Islas Canarias pasó "exactamente lo mismo". Al entonces presidente, Ángel Víctor Torres, lo conocía de ir asiduamente al Ministerio de Transportes, y ha indicado que Koldo García le dijo que el ahora ministro iba a estar en "el famoso piso de Atocha 25", en Madrid, que él alquiló, si bien no llegó a verle.

Aldama ha dicho que pagaba ese piso, y otro en el barrio de Salamanca, cuando el PP le ha preguntado por el pago de "jolgorios".

Ha aludido también a una cena con el ministro y con Ábalos enfrente de la casa de este último, donde Torres le propuso cambiar la aerolínea Air Europa por Plus Ultra para fletar vuelos de mascarillas, pero el empresario se negó porque era también consejero de Air Europa.

En aquella cena también hablaron, siempre según Aldama, de introducir un negocio de PCR en las islas Canarias, y ha reiterado que Koldo García le pidió que le "hiciera un pago" a Torres, momento en el que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha cortado el interrogatorio por extenderse de los hechos, algo que ha hecho en varios momentos.

Aldama también ha explicado la "extensa" relación que tuvo con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, a quien le presentó de nuevo Koldo García, que le dijo que tenía con ella una "relación excelente". "A mi me dice que son pareja", ha deslizado Aldama mientras el exasesor y el exministro se reían abiertamente.

Aldama insiste en la financiación del PSOE

A lo largo de su declaración, Aldama ha afirmado que parte de las comisiones que dice haber pagado a Ábalos y Koldo García iban destinadas a la "financiación del PSOE", y entre los ejemplos citados ha mencionado la posible venta de un terreno que quería comprar a la SEPI, compra que finalmente no se produjo.

También ha mencionado que en una ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a Ábalos por si conocía a una empresa ferroviaria de Valencia, y que después Koldo García le dijo que iba a ser "un contrato muy gordo" y que Sánchez le había dicho al exministro que se interesasen y viesen qué podían hacer.

"Lo de siempre. Hay que financiar al partido", ha señalado Aldama que le dijo Koldo García. De nuevo, según Aldama, aquello quedó en nada, después de varias visitas a Valencia en las que dice que hablaron con el presidente de la compañía y que acabaron con una llamada de atención de Isabel Pardo de Vera a Ábalos.

Cuando Ábalos les preguntó qué habían hecho, siempre según Aldama, le dijeron que habían hablado con el presidente de la empresa para hablar de la "estructura" a seguir: que se adjudique un contrato para cobrar a través de un señor interpuesto, comprar locomotoras a precio inferior y del sobrante hacer "transferencias para la Internacional Socialista".

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En su declaración Aldama ha llegado a quejarse de los murmullos de Ábalos y Koldo García, ante lo que el presidente de la Sala le ha indicado que tienen derecho a comunicarse con sus defensas.