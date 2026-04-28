El turismo en Canarias se transforma con inteligencia artificial y 'big data'

El turismo también se transforma con inteligencia artificial (IA). Aunque el sector servicios pueda parecer, a simple vista, uno de los más complejos de adaptar a la revolución tecnológica que atraviesan otras industrias, Canarias no se queda atrás. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó este martes el renovado Observatorio Turístico, una herramienta que se sitúa a la vanguardia con la incorporación de IA y big data. El objetivo es transformar los datos en "decisiones estratégicas que beneficien al destino", subrayó De León, al tiempo que se facilita el acceso a la información de forma más cercana, clara y accesible para los usuarios.

Las novedades para esta herramienta se centran en la "ampliación de la calidad", aseguró la consejera. Con lo que pretenden que el Observatorio Turístico de Canarias se consolide como la infraestructura estratégica de referencia en inteligencia turística, liderando la transparencia y la cooperación basada en datos con el fin de ofrecer todo el conocimiento del sector en las Islas.

Este recurso se encuentra disponible tanto para el propio sector como para la ciudadanía con el fin de "transformar datos dispersos en información útil que permita la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, encaminadas a la mejora del modelo turístico del Archipiélago y a promover la sostenibilidad", agregó.

Más allá de los indicadores habituales

Pero ¿qué tipo de datos se podrán analizar? Aunque el abanico es amplio, la consejera insistió en que el Observatorio aspira a ir más allá de los indicadores más habituales, como el número de llegadas o el gasto turístico. La nueva herramienta permitirá indagar en aspectos como "cómo se mueve el turista, cuánta agua consume, cuánto alquila o dónde se hospeda", datos que, según defendió De León, ayudarán a obtener una radiografía más precisa del impacto real de la actividad turística en las Islas.

Por su parte el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, recordó que “desde la Consejería se ha dado prioridad política a situar al Observatorio al nivel de excelencia que requiere un destino como las Islas Canarias, impulsando un sistema único de inteligencia avanzada”. Esta herramienta utiliza servicios en la nube, con tecnologías que permiten procesar y visualizar información masiva (big data y machine learning).

Sanabria señaló que aunque se encuentra ya plenamente operativa, "está previsto que incorpore modificaciones, evoluciones y mejoras sustanciales a lo largo de los próximos meses, hasta final de año”.

El técnico de estadística del Observatorio Turístico, Juan Félix Rosa, destacó que el trabajo realizado se refuerza con la colaboración con entidades de carácter académico, empresarial e institucional, como las dos universidades públicas y las cámaras de comercio del Archipiélago. A esto se suma que Canarias fue la primera comunidad autónoma en desarrollar el estudio Impactur junto con Exceltur y que el Observatorio está integrado en la International Network of Sustainable Tourism Observatories (Insto) de ONU Turismo.

Materialización en una nueva web

La nueva web del Observatorio Turístico de Canarias materializa el enfoque transversal del proyecto, orientado a convertir la complejidad del dato en una herramienta usable, comprensible y útil para la toma de decisiones. La plataforma, presentada por la directora de Programas de Investigación, Planificación y Conectividad de Turismo de Islas Canarias, María Guardiet, incorpora herramientas visuales y dinámicas que permiten al usuario avanzar desde una visión general hasta un nivel de detalle más específico, "manteniendo siempre la coherencia y trazabilidad del dato".

Una de las principales novedades es la incorporación de una capa de inteligencia artificial que funciona tanto como buscador de datos como a través de un asistente virtual. El objetivo, explicó Guardiet, es que "cualquier persona pueda acceder al conocimiento sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos ni de conocer cómo están estructurados los datos".

La "punta del iceberg"

La directora de Programas de Digitalización y Tecnología en Turismo de Islas Canarias, Alicia García-Tuñón, explicó que la web es solo “la punta del iceberg” de un trabajo previo centrado en recopilar, ordenar e interpretar datos. En este proceso, subrayó la importancia del gobierno del dato, enfocado en establecer políticas, normas y procesos que garanticen que la información sea “precisa y fiable para evitar la toma de decisiones erróneas”. Una vez estructurados, los datos se transforman en conocimiento mediante modelos analíticos avanzados y herramientas tecnológicas capaces de convertir la información en valor útil.

A ese proceso se suma la inteligencia artificial, que permite cruzar fuentes heterogéneas, identificar patrones y generar conclusiones relevantes para la toma de decisiones. Su incorporación ha sido clave para facilitar una consulta más natural de los datos y asegurar que las interpretaciones se basen en información actualizada.

En el acto, celebrado en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), participaron también el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria; el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo; y las integrantes del equipo de la empresa pública que, durante los últimos dos años, han trabajado en la modernización de esta herramienta.