El tirón turístico impulsa el empleo en Canarias mientras el mercado laboral se enfría en España

Canarias arrancó 2026 a contracorriente del conjunto del país. En pleno pico de la temporada turística, el Archipiélago creó 17.000 empleos entre enero y marzo, hasta situar el total de ocupados en 1.060.600 personas, mientras el paro se redujo en 14.400 desempleados, hasta los 136.500. Con ello, la tasa de paro cayó al 11,40%, su nivel más bajo desde 2007. En paralelo, el mercado laboral nacional mostró un claro deterioro, con la destrucción de 170.300 puestos de trabajo y un aumento del desempleo de más de 230.000 personas, lo que elevó la tasa al 10,83%.

El contraste se explica, en gran medida, por el tirón del turismo. Canarias fue la comunidad donde más empleo se creó en el trimestre y donde más bajó el paro, apoyada casi exclusivamente en los servicios vinculados a la actividad turística. La hostelería, el transporte y el comercio concentraron el grueso del crecimiento, recuperando además el empleo perdido a finales de 2025, en un contexto en el que estas mismas ramas lideraban la destrucción de puestos de trabajo a nivel nacional.

Por encima de la media

Este dinamismo permitió a las Islas seguir recortando distancias con la media estatal en términos de desempleo, algo inédito desde hace dos décadas. La mejora se produjo, además, con un ligero aumento de la población activa, lo que refuerza la solidez del ajuste. Aun así, la tasa de paro canaria se mantiene todavía por encima de la media española, aunque la brecha es cada vez más estrecha.

Por sectores, la recuperación volvió a apoyarse en el sector servicios, mientras que la construcción y la agricultura continuaron destruyendo empleo. También se observa un mayor protagonismo del empleo privado y de los trabajadores independientes, frente al retroceso del empleo público en el trimestre. Un patrón que confirma, una vez más, la elevada dependencia del ciclo turístico en la evolución del mercado laboral del Archipiélago.