Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda

El mapa de los servicios escolares en el Archipiélago inicia una transformación profunda. El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha inaugurado este martes la renovada cafetería del IES Profesor Martín Miranda, en San Cristóbal de La Laguna. Este espacio no es solo un punto de venta, sino el símbolo de un nuevo modelo que busca convertir estos servicios en herramientas de hábitos saludables y apoyo social para el alumnado.

La reapertura se integra en un ambicioso plan de la Consejería para autorizar cerca de un centenar de nuevas cafeterías en centros públicos de todas las islas, fomentando que pequeños comerciantes y emprendedores de barrio asuman su gestión.

Adiós al modelo antiguo: Alimentación sana y gestión local

El nuevo sistema rompe con la concepción tradicional de estos espacios. A partir de ahora, las autorizaciones —que tendrán una duración de hasta cuatro años— exigen criterios estrictos de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Los menús deberán priorizar productos de temporada y de proximidad (kilómetro cero), adaptándose además a las necesidades nutricionales del alumnado.

"Las cafeterías escolares deben ser un instrumento educativo importante para el bienestar de las comunidades que los rodean", subrayó Poli Suárez durante su visita a La Laguna. Actualmente, el sistema cuenta con 54 cafeterías autorizadas (29 en Las Palmas y 25 en Santa Cruz de Tenerife), a las que se sumarán próximamente centros como el IES San Sebastián de La Gomera.

Función social: Desayunos de "cuota cero" y apoyo al centro

Uno de los pilares del proyecto es su vertiente solidaria. Muchos de estos espacios asumirán el servicio de desayuno escolar para el alumnado de cuota cero, garantizando la equidad y el bienestar de los estudiantes más vulnerables. Además, el canon que paguen los gestores revertirá directamente en el instituto para cubrir gastos de luz y agua.

Claves del nuevo modelo de cafeterías en Canarias:

Transparencia: Los consejos escolares de cada centro liderarán la adjudicación para atraer a comerciantes del entorno.

Los consejos escolares de cada centro liderarán la adjudicación para atraer a comerciantes del entorno. Sostenibilidad: Reducción de la huella de carbono y gestión responsable de residuos en cada IES.

Reducción de la huella de carbono y gestión responsable de residuos en cada IES. Vínculo local: Se refuerza la relación entre el instituto y el tejido empresarial del barrio.

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Con este paso en el IES Profesor Martín Miranda, Canarias avanza hacia un modelo homogéneo donde la calidad del servicio y el compromiso con la salud del alumnado se sitúan en el centro de la vida escolar. La Consejería asegura que estos mecanismos de control y seguimiento garantizarán que los centros educativos de las ocho islas cuenten con espacios de restauración seguros, educativos y profundamente vinculados a su territorio.