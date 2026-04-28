El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos

Puerto de la Cruz vuelve a transformarse en un escenario al aire libre con la celebración de la 24º edición del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo. Bajo el lema #tejiendoMUECA, el municipio acogerá durante cuatro jornadas una programación que reunirá a 44 compañías locales, nacionales e internacionales en un total de 105 funciones repartidas en una veintena de espacios urbanos.

El festival da así un salto cualitativo en su trayectoria al presentar la programación más extensa de su historia, tanto por volumen de espectáculos como por la ampliación de escenarios y franjas horarias. Calles, plazas y enclaves emblemáticos de la ciudad se convertirán en puntos de encuentro entre artistas y público, reforzando el carácter participativo y abierto de este festival. Espacios como el muelle, la plaza de la Iglesia, el Lago Martiánez o playa de San Telmo son solo algunos de los puntos donde se desarrollará una intensa actividad cultural que se extenderá a lo largo de toda la jornada. Esta edición incorpora además nuevos enclaves, como el Espacio TOTI Aqualia, y refuerza la programación entre horas para favorecer la convivencia entre vecinos y visitantes.

Primer nivel

En esta ocasión se contarán con la presencia de compañías de primer nivel como la australiana Circa o el creador francés Yoann Bourgeois, junto a propuestas procedentes de Bélgica, Finlandia, Italia, Alemania, Uruguay o Argentina. Además, el talento canario volverá a tener un papel protagonista y compartirá cartel con artistas nacionales de referencia.

La programación de la nueva edición de Mueca arrancará el jueves 7 de mayo con propuestas participativas y el estreno del nuevo espectáculo de Abubukaka, Otto Stragman, una comedia salvaje para mayores de 12 años. A lo largo del fin de semana, el festival desplegará una intensa agenda que combinará espectáculos itinerantes, grandes montajes internacionales y propuestas locales. Destaca, por ejemplo, La Máquina de Música, de Stefan Gög (Alemania-Canarias), que se podrá ver el viernes en tres funciones en un escenario itinerante.

Gratis

La mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque cinco espectáculos requerirán entrada previa a un precio simbólico de dos euros, facilitando así el acceso a la cultura para todos los públicos. Entre las propuestas que requieren entrada se encuentra, por ejemplo, Lobo, de Circa, o Llar, de Federico Menini. El domingo 10 de mayo, el festival cerrará la presente edición con una jornada dedicada a la danza, el circo y el clown.

Un instante de la presentación de la nueva edición del festival Mueca. / El Día

De este modo, una vez más, Mueca se establece como un modelo de festival que transforma el espacio público en un lugar de encuentro, creatividad y convivencia. Entras las actividades paralelas también destaca una exposición itinerante de cetáceos impulsada por la Fundación Loro Parque y que permitirá que el público disfrute de las recreaciones de estos animales a tamaño natural.

Encuentro

El pianista Pablo González, en representación de los artistas, destacó durante la presentación de esta nueva edición de Mueca el valor del festival como espacio de encuentro, ya que este festival "entiende el arte como diálogo" y añadió que "no solo presentamos espectáculos, sino que formamos parte de una comunidad que convive durante varios días". "Para los artistas, es un privilegio actuar en un entorno donde el arte sale de los espacios convencionales y se integra en la vida cotidiana", concluyó.

Por su parte, la plataforma ciudadana Cómplices Mueca que cumple 15 años y continúa siendo un pilar fundamental en la organización del evento. Elena González, miembro de esta organización, destacó que "la cultura es una herramienta esencial para construir comunidad" y sentenció que este festival "no sería lo mismo sin la red de personas, colectivos y entidades que lo hacen posible". Asimismo, el festival mantiene su compromiso social a través de la colaboración con entidades como Apanate, Afate o Rayuela, que participan activamente en la programación.

Accesibilidad

En esta nueva edición, además, el festival incorpora además medidas pioneras en Tenerife, como sistemas de bucle magnético, interpretación en lengua de signos en varios espectáculos, señalética adaptada, mochilas vibratorias para experimentar el sonido y un Punto Naranja de atención personalizada. En este sentido, Yaiza Afonso, de CoordiCanarias, recordó que "las personas con discapacidad se merecen servicios, pero también cultura" y añadió que "este es el primer Mueca con un plan de accesibilidad integral que abarca dimensiones físicas, sensoriales y cognitivas".