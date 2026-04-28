De La Graciosa a El Hierro a pie: el proyecto Contramapas cruzará Canarias por el sendero GR 131 este 2026

Canarias se prepara para ser recorrida de punta a punta en una experiencia que trasciende lo deportivo. El proyecto Contramapas, impulsado por la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, regresa este 2026 con un desafío ambicioso: unir el Archipiélago a pie desde La Graciosa hasta el Faro de Orchilla, en El Hierro. La expedición, que arranca este jueves 30 de abril y culminará el 30 de mayo coincidiendo con el Día de Canarias, seguirá el trazado del Sendero de Gran Recorrido GR 131, recorriendo casi 600 kilómetros de identidad, naturaleza y cultura.

En esta tercera edición, la iniciativa da un salto cualitativo al situar la educación en el centro. Alumnado de ocho centros de secundaria —uno por cada isla— participará activamente en el recorrido, integrándose en lo que la organización denomina "un aula viva".

CARTEL CONTRAMAPAS / E. D.

Un aula en movimiento por las cumbres y costas canarias

La presencia de los jóvenes es el resultado del programa "Aula GR131: Senderos que conectan", apoyado por el Gobierno de Canarias. El objetivo es que los estudiantes no solo caminen, sino que redescubran su territorio a través de un aprendizaje vivencial. Según explica Manuel Cabezudo, líder del proyecto, el GR 131 tiene un "potencial enorme como herramienta educativa" para entender la realidad social y medioambiental de las islas.

La travesía está estructurada en una treintena de etapas que atravesarán Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma. No se trata solo de avanzar kilómetros; en cada isla se realizarán encuentros con comunidades locales para construir un relato colectivo del territorio.

Cómo seguir la travesía en tiempo real y apoyo institucional

Como novedad tecnológica para este 2026, la Asociación Atlas ha habilitado un sistema de seguimiento. A través de un enlace disponible en sus redes sociales, cualquier usuario podrá conocer la ubicación exacta del equipo las 24 horas del día, permitiendo a la sociedad canaria acompañar virtualmente este viaje por las cumbres y medianías.

Claves de la expedición Contramapas 2026:

Recorrido: Inicio en La Graciosa (30 de abril) y cierre en El Hierro (30 de mayo).

Inicio en La Graciosa (30 de abril) y cierre en El Hierro (30 de mayo). Equipo multidisciplinar: Liderado por Manuel Cabezudo, incluye guías de montaña, especialistas en divulgación ambiental y a Lucas Ramírez, un estudiante de 17 años que completará toda la ruta.

Liderado por Manuel Cabezudo, incluye guías de montaña, especialistas en divulgación ambiental y a Lucas Ramírez, un estudiante de 17 años que completará toda la ruta. Respaldo regional: Cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, diversos Cabildos insulares y entidades como Fred. Olsen Express y Fundación UD Las Palmas.

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El proyecto cuenta con una sólida red de apoyos públicos y privados que refuerzan su dimensión regional. Tras haber centrado ediciones anteriores en la cultura y la inclusión, Contramapas 2026 se consolida como la gran aventura educativa de Canarias, utilizando el caminar como metodología para valorar los saberes y retos que atraviesan el Archipiélago hoy en día.