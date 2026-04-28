Ni gimnasio ni dietas: el gesto diario que Sanidad pide cambiar en Canarias

A veces no hace falta cambiar toda una rutina para mejorar la salud. Basta con un gesto tan simple como elegir las escaleras en lugar del ascensor. Con motivo del Día Mundial sin Ascensores, la Consejería de Sanidad ha puesto el foco en un problema silencioso que afecta a buena parte de la población: el sedentarismo.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, busca fomentar hábitos activos en la vida cotidiana, recordando que pequeñas decisiones pueden tener un impacto real en el bienestar.

El mensaje es claro: moverse más y permanecer menos tiempo sentado. El sedentarismo (entendido como pasar largos periodos en reposo con bajo gasto energético) está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes.

Actividad Física Todas las Edades / LP / DLP

Un problema más extendido de lo que parece

Aunque pueda parecer un hábito menor, la falta de actividad física se ha convertido en uno de los grandes retos de salud pública. Más de la mitad de la población no alcanza los niveles recomendados de ejercicio, en gran parte debido a estilos de vida cada vez más sedentarios.

Y lo más llamativo es que incluso quienes hacen deporte pueden verse afectados si pasan muchas horas sentados a lo largo del día.

Subir escaleras, un gesto con impacto real

En este contexto, acciones sencillas como utilizar las escaleras en lugar del ascensor han demostrado ser eficaces para aumentar la actividad física diaria.

Por eso, durante esta jornada se anima a la ciudadanía a incorporar este pequeño cambio tanto en el trabajo como en casa o en cualquier espacio cotidiano.

Escaloning / Servicio Canario de la Salud

¿Qué recomienda la OMS?

Las recomendaciones actuales apuntan a que los adultos deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa. En el caso de niños y adolescentes, se aconseja al menos una hora diaria.

Sin embargo, más allá de cumplir estas cifras, los expertos insisten en reducir el tiempo sedentario: levantarse con frecuencia, caminar o moverse a lo largo del día puede marcar la diferencia.

Escaloning Salud Pública / Servicio Canario de la Salud

Una estrategia a largo plazo

Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en Canarias 2025-2032, que sitúa la actividad física como una prioridad para mejorar la calidad de vida de la población.

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Además, campañas como “Yo, por salud, subo” buscan implicar a instituciones, centros educativos y empresas para generar cambios sostenibles en los hábitos diarios.