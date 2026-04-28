Canarias y Souss Massa abren una nueva vía de diplomacia científica tras el impulso iniciado con la UM6P

El Gobierno de Canarias y la Región de Souss Massa han abierto este martes una nueva vía de diplomacia científica con la firma del primer convenio entre el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Universidad Ibn Zohr, durante la la segunda jornada de trabajo de la misión institucional marroquí en Canarias. De esta forma, ambos territorios abren una nueva vía de diplomacia científica, tras la abierta con la Universidad Mohamed VI Politécnica (UM6P)

La agenda ha estado centrada en la búsqueda de puentes entre ambas orillas para impulsar la innovación, la cooperación académica, la transferencia de conocimiento y la búsqueda de soluciones compartidas para retos comunes entre ambos territorios. La jornada ha permitido consolidar una relación estratégica entre Canarias y Souss Massa basada en la ciencia aplicada, la sostenibilidad, la economía azul, la conectividad y la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales.

El Memorando de Entendimiento ha sido suscrito por la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña, y por el rector de la Universidad Ibn Zohr, Nabil Hmina, durante la agenda de innovación desarrollada con representantes académicos, científicos y tecnológicos de la región marroquí de Souss Massa en la sede del Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo.

¿En qué consiste el acuerdo?

El acuerdo permitirá establecer así un marco estable de colaboración para impulsar proyectos conjuntos de investigación aplicada, transferencia de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos estratégicos para el desarrollo sostenible de Canarias y Souss Massa.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que esta alianza "confirma que Canarias y Souss Massa están construyendo una relación de futuro, basada en el conocimiento, la innovación y la cooperación real entre territorios vecinos". En este sentido, subrayó que "Canarias no solo mira a África, sino que trabaja con África desde una visión compartida de desarrollo, sostenibilidad y generación de oportunidades".

Machín afirmó que "la diplomacia científica se ha convertido en una herramienta eficaz para estrechar relaciones institucionales, económicas y sociales", y añadió que "Canarias está llamada a desempeñar un papel clave como plataforma de conexión entre Europa y África en materia de innovación, investigación aplicada y transferencia tecnológica".

La consejera remarcó, además, que "la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas es fundamental para transformar el conocimiento en soluciones reales para la ciudadanía", y defendió que "la cooperación con Souss Massa permite abordar desafíos comunes desde una mirada compartida, cercana y útil para ambos territorios".

Por su parte, el rector de la de la Universidad Ibn Zohr, Nabil Hmina, confío que "esta colaboración permita consolidar líneas de trabajo estable en ámbitos como la innovación, la energía o la desalación de aguas". En este sentido, la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña, apuntó que el acuerdo suscrito hoy "permitirá no solo cooperar en ámbitos fundamentales para ambos territorios como el agua o la energía sino también propiciar el intercambio de investigadores".

Ciencia aplicada para retos comunes

El Memorando de Entendimiento entre el ITC y la Universidad Ibn Zohr establece un marco general de colaboración para el diseño y ejecución de proyectos conjuntos de investigación aplicada, el desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas a problemáticas territoriales, la valorización e industrialización de resultados de investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología, el acompañamiento a proyectos innovadores y startups de base tecnológica, así como la promoción de la innovación y el emprendimiento científico.

Este acuerdo da continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de enero en Agadir, durante la misión institucional canaria a Souss Massa, encabezada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que se firmaron diferentes acuerdos de colaboración orientados a consolidar una relación estable con territorios vecinos del entorno africano. En aquel contexto, el ITC suscribió también un acuerdo con Technopark Maroc para promover la innovación y el emprendimiento tecnológico entre Canarias y Marruecos.

La firma del Memorando entre el ITC y la Universidad Ibn Zohr responde igualmente a las visitas y reuniones mantenidas entre ambas instituciones, en las que se han identificado sinergias y acciones de interés común en sectores vinculados al desarrollo sostenible, la tecnología aplicada, la investigación y la conexión entre ecosistemas innovadores.

ITC 1 / La Provincia

La agenda incluyó una visita de la delegación académico-tecnológica de Souss Massa a las instalaciones experimentales del ITC en Pozo Izquierdo, donde se presentaron infraestructuras de investigación aplicada, ensayo y validación tecnológica en áreas clave para el desarrollo sostenible, con especial atención a la energía, el agua, la biotecnología azul y el emprendimiento tecnológico.

Durante el recorrido, la delegación conoció la planta experimental DESALRO 2.0®, integrada en el ecosistema DESAL+ Living Lab y acreditada como la desaladora con menor consumo energético del planeta según Guinness World Records; la plataforma BIOGREENFINERY, primera biorrefinería de hidrógeno y combustibles de síntesis 100% renovable de Canarias, reconocida por la Comisión Europea con el Premio REGIOSTARS 2024; y las instalaciones de IAT BIOASIS, orientadas al ensayo, incubación y prestación de servicios especializados para startups y empresas vinculadas a la acuicultura, la biotecnología azul y las soluciones tecnológicas aplicadas al ciclo del agua.

La delegación de la Universidad Ibn Zohr estuvo encabezada por su rector, Nabil Hmina, y contó con la participación de responsables académicos, de investigación e internacionalización, junto a representantes de la Cité d'Innovation Souss Massa y de Technopark Souss Massa.

Tras la visita al ITC, la agenda continuará en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con encuentros con representantes de la ULPGC y la Universidad de La Laguna, la presentación del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), así como, una visita a la Escuela de Ingenierías en el Campus Universitario de Tafira.

Conectividad y relaciones comerciales para ampliar la cooperación

La segunda jornada de trabajo incorporó también una reunión de trabajo en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, así como una vertiente económica y logística con la visita de la delegación al Puerto de Las Palmas y el encuentro entre las cámaras de comercio de Gran Canaria y Agadir, orientados a reforzar las relaciones empresariales y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre ambos territorios.

En el ámbito portuario, Canarias y Souss Massa identifican espacios de cooperación vinculados a la complementariedad entre el Puerto de Las Palmas y el Puerto de Agadir, especialmente en sectores como la reparación naval, la conectividad marítima de mercancías, la economía azul y la logística asociada a la actividad pesquera.

La agenda, en la que participó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, permitió abordar el potencial de una conexión marítima más directa y estable entre ambos enclaves, especialmente para el transporte de mercancías, una demanda compartida por los representantes económicos de la región marroquí y por las entidades empresariales canarias como vía para abrir nuevas oportunidades comerciales.

Cámara 1 / La Provincia

El encuentro entre las cámaras de comercio de Agadir y Gran Canaria constató el interés mutuo por reforzar la cooperación empresarial en ámbitos como la economía azul, la innovación, el turismo, la logística y los servicios. Ambas partes coincidieron en que la mejora de la conectividad constituye un elemento clave para dar un salto cualitativo en las relaciones económicas entre Canarias y Souss Massa.

Con ello, la jornada evidenció que la alianza entre ambos territorios no se limita al ámbito institucional, sino que aspira también a generar proyectos concretos, oportunidades para las empresas y nuevas conexiones entre universidades, centros tecnológicos, puertos, cámaras de comercio y tejido productivo. Con esta agenda, Canarias refuerza su papel como espacio de encuentro entre Europa y África y como socio útil para construir, junto a Souss Massa, una cooperación basada en la confianza, la innovación y el desarrollo compartido.