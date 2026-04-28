Canarias roza por primera vez en veinte años la tasa de paro nacional

En el lado opuesto de la gráfica. El mercado laboral canario arrancó 2026 a contracorriente del conjunto del país, en el buen sentido. Mientras la media nacional registró en el primer trimestre del año un deterioro propio del inicio del ejercicio, el Archipiélago consolidó una evolución en sentido contrario, impulsada por el tirón de la temporada alta turística. Así lo reflejan lo últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que en el primer trimestre, Canarias sumó 17.000 empleos y redujo el paro en 14.400 personas hasta el 11,4%, mientras en el conjunto del país se destruyeron 170.300 puestos de trabajo, lo que elevó el desempleo por encima del 10,8%.

Una de las consecuencias más relevantes de esta divergencia es el estrechamiento de la distancia entre Canarias y la media nacional. Las Islas rozan el porcentaje promedio de paro del país, lo que no ocurría desde hace más de dos décadas. La diferencia entre ambas tasas se sitúa en apenas 0,57 puntos, un nivel que no se observaba desde el último trimestre de 2004, cuando la brecha fue incluso menor, de 0,22 puntos.

Aunque la tasa canaria continúa ligeramente por encima del promedio estatal, la convergencia es evidente y ha permitido al Archipiélago mejorar su posición relativa, alejándose de los primeros puestos en el ranking de comunidades con mayor desempleo.

Clasificación autonómica

En la clasificación autonómica Canarias abandona el grupo de las tres regiones con mayor tasa de paro y pasa a situarse en una posición intermedia, por delante de comunidades como Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en términos de desempleo.

En la comparativa histórica –con los datos de la propia comunidad autónoma– también hay buenas noticias. Hay que remontarse al último trimestre de 2007, antes del estallido de la Gran Recesión, para encontrar en Canarias una tasa de paro inferior a la actual. Entonces se llegó a situar en el 11,89%. Además, la media histórica desde que existen registros comparables, en 2002, se sitúa exactamente en el 11,4%, el mismo nivel alcanzado en el primer trimestre de este año. En términos estructurales, el mercado laboral canario vuelve así a su punto de referencia previo a la crisis de 2008, con ese nivel de desempleo que tradicionalmente ha caracterizado a su economía.

Ocupación, al máximo

El avance del empleo se apoya en un nuevo máximo histórico de ocupación. Canarias alcanzó en el arranque de año las 1.060.600 personas trabajando, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este crecimiento se concentra de forma casi exclusiva en el sector servicios, que suma 20.700 ocupados, con especial intensidad en las ramas de comercio, transportes y hostelería, que aportan 18.400 empleos tras haber sufrido un retroceso en el trimestre anterior. Los buenos datos se enlazan directamente con el pico de actividad turística durante los meses de invierno en las Islas.

El impulso procede además del sector privado. Los asalariados de empresas privadas aumentan en 16.800 personas, mientras que los autónomos y profesionales independientes suman otros 3.000 efectivos. Ambos colectivos sostienen la totalidad del crecimiento del empleo en este periodo, reflejando un dinamismo empresarial vinculado en gran medida a la actividad turística.

En comparación interanual, la evolución también es favorable. Canarias ha creado 36.500 empleos en el último año, un incremento del 3,56%, superior al registrado en el conjunto del país, que se sitúa en el 2,42%. El diferencial refuerza la idea de un ciclo expansivo en las Islas, aunque condicionado por factores estacionales y por el peso determinante del sector servicios.

Lectura con cautela

Desde el ámbito empresarial, la lectura de estos datos incorpora cautela. El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, considera que el reto no pasa únicamente por seguir aumentando el número de ocupados, sino por mejorar la calidad del crecimiento. El empresario subraya la necesidad de diversificar la economía para reducir la dependencia del turismo y amortiguar el impacto de los cambios de ciclo. La estacionalidad, la limitada productividad y la escasa presencia de sectores alternativos siguen siendo, según Alfonso, «debilidades de fondo que condicionan la estabilidad del empleo».

En el plano sindical, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, valora positivamente la reducción del paro hasta los 136.000 desempleados y la caída del 9,53% respecto al trimestre anterior. Aun así, insiste en que los datos de la EPA deben contrastarse con las series mensuales y pone el acento en el siguiente paso, que pasa por «mejorar las condiciones laborales».

La calidad del empleo, los salarios y la seguridad en el trabajo se sitúan, a su juicio, en el eje de la evolución del mercado laboral en los próximos trimestres, en un contexto en el que la creación de puestos de trabajo ya no es la única referencia de éxito. n