El presidente de Canarias sobre el Sáhara: "Las competencias para establecer las relaciones internacionales son del Gobierno de España"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), aseguró este lunes que "comparte y acata" la posición del Gobierno de España respecto a la cuestión del Sahara Occidental, en base a la resolución de las Naciones Unidas que ve como "una de las soluciones más realistas" una autonomía de este territorio bajo soberanía marroquí.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que celebraron en Las Palmas de Gran Canaria Fernando Clavijo y el presidente de la región marroquí de Souss Massa, Karim Achengli, el presidente canario insistió en que "las competencias para establecer las relaciones internacionales son del Gobierno de España" y que a ellos les toca simplemente acatar dicha postura. El mandatario vuelve a alejarse así de la posición prosaharui que caracteriza al nacionalismo canario y que él defendió en su momento como senador por la Comunidad Autónoma.

"Formamos parte de España y, por supuesto, estamos totalmente al albur de lo que nuestro Gobierno decide. Compartimos y acatamos perfectamente ese acuerdo", señaló Clavijo, quien recordó que en una visita anterior que cursó a Rabat, capital marroquí, ya se había referido en los mismos términos. Pues bien, el posicionamiento neutral que durante 47 años mantuvo España cambió en marzo de 2022 cuando el presidente Pedro Sánchez apoyó el plan de autonomía marroquí. Entonces el giro no gustó ni al propio Clavijo, ni a su partido.

Ahora como presidente de Canarias, el ejecutivo entiende que debe mantener la lealtad institucional y asumir la línea marcada oficialmente por España. En esa visita a Rabat, en octubre de 2024, el presidente Clavijo aseguró que asumía "enteramente" que España apoye un futuro para el Sáhara como autonomía marroquí, si bien días después aclaró que lo único que hacía era aceptar la política exterior del Estado.