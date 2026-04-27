‘El Jefe Soy Yo’ regresa a Televisión Canaria con su segunda temporada enfocada en los autónomos
El programa humorístico de Televisión Canaria estrena este martes su segunda temporada con un acto oficial en Santa Cruz de Tenerife
El programa ‘El Jefe Soy Yo’ presenta este martes, 28 de abril, su segunda temporada en Televisión Canaria, con un acto oficial que tendrá lugar a las 09:30 horas en el Mercado Nuestra Señora de África, conocido como La Recova, en Santa Cruz de Tenerife.
El espacio, conducido por el humorista Kike Pérez, volverá esa misma noche a la parrilla de la cadena autonómica, a partir de las 23:30 horas, con nuevas entregas centradas en la realidad diaria de los trabajadores autónomos de Canarias.
La presentación contará con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo; y el propio Kike Pérez.
Tras convertirse en el mejor estreno de Televisión Canaria desde 2023 y alcanzar picos de audiencia de hasta 14 puntos de share, el formato producido por Pura Vida Contents & Distributions regresa con novedades que se darán a conocer durante el acto de presentación.
La nueva temporada mantiene la esencia del programa: mostrar la vida real de los autónomos y autónomas del Archipiélago desde una mirada cercana, divulgativa y con el toque de humor que caracteriza a Kike Pérez.
Vanguardia renovada a través de la IA
Entre las principales novedades destaca la incorporación de “Kike, El Rubio”, un copresentador generado íntegramente mediante inteligencia artificial. Este avatar tendrá como objetivo explicar de forma sencilla las políticas de ayudas y subvenciones del Gobierno de Canarias dirigidas al colectivo autónomo.
Con este regreso, Televisión Canaria refuerza su apuesta por dar visibilidad a los sectores que sostienen buena parte de la economía de las islas y por reconocer el esfuerzo diario de quienes trabajan por cuenta propia.
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