La Formación Profesional en Canarias resiste la caída demográfica y aumenta su matriculación

El aumento de las matriculaciones en Formación Profesional (FP) en Canarias se ha convertido en una de las pocas certezas dentro de un sistema educativo marcado por la incertidumbre demográfica. Mientras desciende el número de nacimientos -algo que se repite en todo el Estado español- y, con ello, el alumnado en las etapas obligatorias, la FP se convierte como el único nivel educativo que crece de forma sostenida, especialmente en los ciclos de grado superior vinculados a ámbitos como la Sanidad o los Servicios Sociales. Este aumento es el reflejo de un cambio en las expectativas de los jóvenes, en las demandas del mercado laboral y en la configuración de la sociedad canaria.

Este es tan solo uno de los datos que destaca el último Informe sobre la Realidad Educativa 2026 elaborado por el Consejo Escolar de Canarias (CEC) y que, tal y como señala la presidenta del órgano, Natalia Álvarez, no se plantea como un punto de llegada, sino como una base de partida para seguir mejorando el sistema educativo canario. Así, uno de los ejes centrales de este nuevo informe es el cambio demográfico. Canarias se enfrenta a una caída sostenida de la natalidad en los últimos años que ha provocado la reducción de manera significativa la población en edad escolar.

Diferencias

Sin embargo, tal y como precisaron los representantes del Consejo Escolar de Canarias, este descenso convive con realidades aparentemente contradictorias. Por un lado, existen zonas con alta presión demográfica en las Islas, mientras que en otras áreas se está produciendo un proceso de despoblamiento. "La consecuencia es una desigualdad territorial que obliga a diseñar políticas educativas diferenciadas", expresó Natalia Álvarez.

La profesora Carmen Nieves Pérez, coordinadora de la comisión de la realidad educativa del CEC, precisó que el envejecimiento de la población, la polarización territorial y el papel de los flujos migratorios están redefiniendo el contexto en el que opera el sistema educativo. De hecho, el crecimiento poblacional reciente se explica en gran medida por la llegada de población extranjera, principalmente europea -al contrario de lo que se pueda creer ante la llegada tan anunciada de migrantes desde el continente africano-, lo que introduce nuevos retos en términos de integración, diversidad cultural y necesidades lingüísticas.

Oportunidades

Pero el descenso de alumnado puede convertirse, en opinión del CEC, en una oportunidad para repensar el modelo educativo en Canarias. En este sentido, los encargados de realizar este Informe sobre la Realidad Educativa recuerdan que una menor cantidad de estudiantes puede garantizar la bajada de ratios, una atención al alumnado más personalizada y una mejor respuesta a la diversidad. Sin embargo, alertó Natalia Álvarez, para que esto ocurra es imprescindible una planificación adecuada y, sobre todo, una inversión suficiente.

En este sentido, el CEC hizo hincapié en la necesidad de que el presupuesto para Educación en Canarias alcance el 5% del PIB. "No se trata solo de disponer de más recursos, sino de destinarlos de manera estratégica para lograr reducir las ratios, incorporar más docentes, reforzar la atención a la diversidad y mejorar las infraestructuras educativas", enumeró la presidenta.

Bajada de ratios

En este sentido, David Coiduras insistió en que la bajada de ratios ya se está produciendo de forma natural en Canarias debido precisamente al descenso demográfico, pero advirtió de que debe consolidarse especialmente en los centros más masificados porque, solo de ese modo, "será posible garantizar una educación de calidad y adaptada a las necesidades del alumnado".

Otro de los grandes desafíos incluidos en este Informe sobre la Realidad Educativa en Canarias es la desigualdad social. Canarias presenta una de las tasas más altas de riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente en aquellos hogares en los que hay menores. Esta realidad tiene un impacto directo en el sistema educativo puesto que condiciona el rendimiento académico, limita las oportunidades y perpetúa las desigualdades. El documento recién presentado pone de manifiesto que el nivel educativo sigue siendo un factor determinante para el acceso al empleo puesto que, cuanto mayor formación, menor riesgo de desempleo. Sin embargo, esta relación se ve distorsionada en un contexto económico como el canario, fuertemente dependiente del sector turístico, caracterizado por la temporalidad y la baja cualificación.

Formación Profesional

En este sentido, el auge de la Formación Profesional adquiere un significado especial. No solo responde a una mayor demanda del mercado laboral, sino que también se presenta como una vía eficaz para mejorar la empleabilidad. Natalia Álvarez explicó que, en particular, la FP Dual se perfila como una herramienta clave para fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo.

El CEC llamó la atención sobre el abandono escolar creciente y sobre la necesidad de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sea tratado adecuadamente, puesto que este sector de los estudiantes ha aumentado notablemente en los últimos años. Aunque la mayoría está escolarizado en aulas ordinarias, lo que garantiza su inclusión, eso también plantea nuevos retos, como la formación del profesorado, recursos especializados y coordinación entre administraciones.