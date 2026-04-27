Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pasajeros 'atrapados' en Los RodeosTiempo en TenerifePrincipales problemas de Barrio NuevoVisita del papa León XIVPier Luigi Cherubino - CD TenerifeCarmen Rita Wong
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque
  2. La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
  3. Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife
  4. El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
  5. El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”
  6. Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna
  7. Desalojan la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte
  8. Cientos de pasajeros quedan 'atrapados' en Los Rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda

Los Bonos Consumo salen a la venta este martes: esto es todo lo que tienes que saber

Los Bonos Consumo salen a la venta este martes: esto es todo lo que tienes que saber

‘El Jefe Soy Yo’ regresa a Televisión Canaria con su segunda temporada enfocada en los autónomos

‘El Jefe Soy Yo’ regresa a Televisión Canaria con su segunda temporada enfocada en los autónomos

El sector primario canario reclama al Ministerio el desbloqueo de fitosanitarios para combatir plagas

El sector primario canario reclama al Ministerio el desbloqueo de fitosanitarios para combatir plagas

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

¿Cuánto cuesta hacer la comunión en Canarias? El gasto medio sube a 6.800 euros por los banquetes de lujo y la privacidad

¿Cuánto cuesta hacer la comunión en Canarias? El gasto medio sube a 6.800 euros por los banquetes de lujo y la privacidad

Lia Kali aterriza en Tenerife y Gran Canaria en los primeros conciertos de su gira Kaelis para ofrecer "un viaje musical intenso"

Lia Kali aterriza en Tenerife y Gran Canaria en los primeros conciertos de su gira Kaelis para ofrecer "un viaje musical intenso"

La huella de la Canarias neanderthal demuestra que el mar podría llegar a 'engullir' ocho metros de costa por el cambio climático

Antonio Llorens, viceconsejero de Administraciones Públicas: «Hay que ser ágiles para sustituir a los funcionarios que se jubilan»

Antonio Llorens, viceconsejero de Administraciones Públicas: «Hay que ser ágiles para sustituir a los funcionarios que se jubilan»
Tracking Pixel Contents