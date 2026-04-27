Canarias busca tender un puente turístico con Souss Massa en plena expansión de la industria en Marruecos

Bajo la premisa de que “aislarse del mundo es una postura errónea”, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió este lunes con el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, en el marco de la visita oficial de la delegación marroquí a las Islas. El encuentro da continuidad directa a la misión institucional que Clavijo encabezó hace apenas tres meses en Agadir, donde se suscribieron diez acuerdos de colaboración. Ambas partes buscan ahora avanzar en la materialización de esos compromisos, especialmente en ámbitos como la conectividad, el comercio, el turismo, la innovación, la agricultura y la cooperación académica.

Clavijo recordó que la guerra en Irán evidencia el carácter “globalizado e interconectado” del mundo actual, y defendió la necesidad de reforzar los vínculos con los territorios más próximos. En esa línea, el presidente del Gobierno canario abogó por abordar la relación con Marruecos desde la cooperación y no desde la rivalidad. Frente a los recelos que puede suscitar el crecimiento económico del país vecino, especialmente en el ámbito turístico, el Ejecutivo autonómico plantea la construcción de un espacio atlántico compartido. En este sector, Marruecos ha multiplicado su oferta alojativa y ha logrado situarse, por primera vez, por delante de Canarias en número total de visitantes internacionales, un hito simbólico que refleja la profunda transformación del escenario turístico global. Ante este nuevo marco, Canarias apuesta por el trabajo conjunto para abrir oportunidades en conectividad, comercio, innovación, agricultura, universidad, deporte y economía azul.

Asimismo, situó a Souss Massa como una región prioritaria dentro de la estrategia exterior de Canarias por su dinamismo económico, su vocación atlántica, su capacidad de crecimiento y la complementariedad existente entre ambos territorios. El presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, subrayó que esta misión "es la que permitirá construir un futuro juntos tras el trabajo iniciado en enero en Agadir".

Impacto económico de la relación con Marruecos

En cuanto al impacto económico de la misión, Fernando Clavijo evitó concretar una cifra y señaló que los resultados no podrán medirse hasta que los acuerdos comiencen a desarrollarse. “Se van a ir cerrando los acuerdos, con lo cual es difícil cuantificar en millones de euros”, explicó durante la primera jornada de trabajo en la capital grancanaria.

No obstante, el presidente canario subrayó que existe una voluntad clara de mejorar la conectividad marítima y aérea entre ambos territorios, un aspecto que consideró “determinante y fundamental para las relaciones de intercambio, incluso de la balanza comercial”. En este sentido, apuntó al turismo, al tráfico portuario y a la economía azul como algunos de los principales espacios de oportunidad.

Encuentro bilateral entre ambos presidentes en el Hotel Santa Catalina. / LP / DLP

El presidente autonómico destacó además que “Marruecos está creciendo muy fuertemente y se está abriendo al sector turístico”, por lo que defendió la necesidad de observar a medio plazo cómo se concretan los acuerdos comerciales alcanzados entre ambas regiones. Además apuntó al deporte como uno de los ámbitos con gran potencial de colaboración, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol de 2030, que compartirán España, Marruecos y Portugal. "El Mundial de 2030 es una oportunidad para intercambiar experiencias, impulsar formación y proyectar al mundo la capacidad de nuestros territorios", afirmó.

Según avanzó, será Proexca –entidad pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias– la encargada de elaborar un informe más detallado sobre el alcance económico de la misión. Para dar seguimiento a los compromisos, ambas partes constituirán una comisión técnica. Este órgano, según explicó el presidente canario, permitirá “medir el grado de cumplimiento y de beneficio” de los acuerdos que se vayan cerrando durante los tres días de visita oficial.

Agenda de tres días

La agenda, que se prolongará hasta el 29 de abril, da continuidad directa a los trabajos iniciados en enero en Agadir, cuando una delegación canaria encabezada por Clavijo firmó diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento con la Región de Souss Massa. Aquellos compromisos estaban orientados a reforzar la cooperación institucional, económica, universitaria, científica, tecnológica y deportiva entre ambas orillas del Atlántico.

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Aquel primer encuentro fue presentado como la mayor misión institucional y empresarial organizada hasta entonces por Canarias en esa región marroquí. Tres meses después, las conversaciones regresan ahora a las Islas con una agenda de trabajo que busca pasar de la declaración de intenciones a la concreción de proyectos.