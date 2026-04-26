La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes

La prealerta por evento multitudinario debido a la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes, 27 de abril, a las 12.00 horas.

La Dirección General de Emergencias ha tomado esta decisión en base a la situación prevista y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). Esta medida permitirá garantizar la seguridad de un evento de estas características, que reunirá a miles de personas para ver al Santo Pontífice.

León XIV visitará las islas de Tenerife y Gran Canaria en junio, en el marco de su gira por España. En concreto, será los días 11 y 12 cuando viaje al archipiélago, lo que se espera que atraiga a miles de personas.

El papa León XIV en el papamóvil, archivo. / FABIO FRUSTACI / EFE

Garantizar la seguridad

Precisamente, la declaración de la prealerta se realiza con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.

De esta maera, tras la prealerta se convocarán reuniones del Comité Asesor del Plateca para coordinar el dispositivo de seguridad, mientras que durante la visita de León XIV se pasará a situación de alerta.

Actos en Tenerife

Aunque la agenda completa de la visita del papa a Canarias se publicará próximamente en la web oficial del evento, ya se han anunciado algunos actos.

Entre ellos, por ejemplo, se sabe que el pontífice oficiará una misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife el día 12, evento que contará con la participación de artistas locales como Chago Melián. Hay que tener en cuenta que para asistir a los actos del papa en España es preciso realizar un registro previo en este enlace.

En la web oficial de la visita (conelpapa.es) explican que "necesitamos tener cierto control de aforo en los distintos espacios donde se celebrarán los actos del Papa, pero sólo por eso. La inscripción no conllevará ningún tipo de pago de entrada o coste".