Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifeHumo en el Aeropuerto Tenerife NorteAbsentismo laboral en CanariasReservas marinas en TenerifeFiestas de Mayo de Santa Cruz 2026Asesino en TenerifeDependencia en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
  2. Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
  3. «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
  4. Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
  5. La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
  6. El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
  7. Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026
  8. La Aemet avisa: las lluvias seguirán este sábado en Tenerife aunque subirán las temperaturas mínimas

El grupo canario-madrileño Los Blody conquista el Sonora: «No queremos sonar a los demás grupos, y eso supone un trabajo extra»

El grupo canario-madrileño Los Blody conquista el Sonora: «No queremos sonar a los demás grupos, y eso supone un trabajo extra»

Jesús Rodríguez Falcón (45 años): de las Matemáticas y el ajedrez al Camino de Santiago con su cámara de fotos

Jesús Rodríguez Falcón (45 años): de las Matemáticas y el ajedrez al Camino de Santiago con su cámara de fotos

Ángel Castillo: "Se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud"

Ángel Castillo: "Se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud"

Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios

Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dependencia en Canarias: familias con la ayuda concedida denuncian meses de espera, falta de respuesta y servicios de atención a domicilio que no llegan

Dependencia en Canarias: familias con la ayuda concedida denuncian meses de espera, falta de respuesta y servicios de atención a domicilio que no llegan

Dependencia reconoce cientos de reclamaciones por la ayuda a domicilio y anuncia nuevas medidas para mejorar el servicio en Canarias

Dependencia reconoce cientos de reclamaciones por la ayuda a domicilio y anuncia nuevas medidas para mejorar el servicio en Canarias

Canarias consolida su Formación Profesional pública frente al debate nacional sobre centros privados

Canarias consolida su Formación Profesional pública frente al debate nacional sobre centros privados
Tracking Pixel Contents