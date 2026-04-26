Canarias contabiliza este domingo tres terremotos de magnitud igual o superior a 2
Desde el viernes, se han registrado 13 seísmos en el archipiélago, la mayoría en el mar
Fin de semana activo en Canarias en cuanto a sismicidad. Solo este domingo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado tres terremotos de magnitud 2, 2.3 y 2.4. Todos se registraron en el Atlántico, dos entre Tenerife y Gran Canaria y el tercero, al sur de la primera isla.
Estos registros están publicados en la web del IGN, en la que se pueden ver aquellos seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población. De hecho, si observamos días atrás, nos damos cuenta de que, desde el viernes, el archipiélago ha contabilizado un total de 13 terremotos de estas características, de los que la mayoría se localizan en el mar.
En cuanto a los registros de este domingo, fueron de madrugada, entre las 03:18 y las 03:51 horas, y a profundidades de 7, 16 y 31 kilómetros, respectivamente.
Durante el fin de semana
De los 13 registros realizados desde el viernes, la mayor parte tuvo lugar en mitad del océano. En concreto, son ocho los localizados en el Atlántico, frente a cinco en tierra. Estos últimos fueron en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y El Hierro.
Por días, el viernes 24 hubo cinco terremotos, uno en Guía de Isora (a las 01:35 horas y de magnitud 1.8), otro en Agüimes (a las 08:29 horas y de magnitud 2.3), otro en El Paso (a las 19:49 horas y de magnitud 1.5), mientras que los otros dos se localizaron en el mar.
El sábado 25 se contabilizaron otros cinco: en Villa de Mazo (a las 03:27 horas y de magnitud 1.5), en Frontera (a las 04:08 horas de magnitud 1.7) y los otros tres en el mar.
Y, por último, este domingo 26 los tres localizados en el océano.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
Además, el IGN cuenta con un cuestionario para informar si se ha sentido un terremoto.
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