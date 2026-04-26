Antonio Llorens, viceconsejero de Administraciones Públicas: «Hay que ser ágiles para sustituir a los funcionarios que se jubilan»

Se ha tardado cerca de cinco años en finalizar los procesos de estabilización de interinos ¿ya están cerrados del todo?

La estabilización fueron 188 procedimientos selectivos de funcionarios y laborales de corta y larga duración que emanaban de la ley 20/2021 de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público. A día de hoy ya se han publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 100% de las convocatorias, las resoluciones de nombramiento de funcionarios de carrera y la contratación del personal laboral fijo. Realmente lo que queda por resolver son flecos por incidencias relativas al levantamiento de la suspensión del procedimiento por causa de fuerza mayor de determinados aspirantes. Se está en esa cirugía fina de lo poco que queda.

¿Qué ha provocado la demora con respecto al plazo fijado por la ley, que era 2024?

La experiencia dice que la mayoría de las veces este tipo de plazos no se pueden cumplir, sobre todo porque tenemos la Administración que tenemos. Los medios son limitados y en ocasiones el Estado legisla pero no tiene cuenta cuál es la realidad de las comunidades autónomas. La ley recoge que había que de finalizar el procedimiento, pero una vez iniciado y avanzado, después pueden surgir muchísimas cuestiones que hacen que el procedimiento se dilate. Lo importante ahora mismo es que se ha cumplido y que el personal se ha estabilizado.

La iniciativa de la ley pretendía reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% por orden de la UE ¿Se ha conseguido?

Es complicado, pero en Canarias, en el Estado y en cualquier comunidad autónoma. Cuando la Unión Europea dicta una norma la variabilidad de la función pública en la Unión Europea es brutal, o sea, la función pública alemana, austriaca, francesa o española son muy diferentes. La UE tendrá que tener en cuenta en algún momento el modelo de función pública que hay en unos países y en otros porque no es el mismo. Por ejemplo, en Sanidad o Educación las bajas hay que cubrirlas con personal temporal porque son servicios esenciales.

¿Y en Administración General cómo queda la tasa?

No se lo puedo decir hasta que hayamos terminado del todo porque el proceso de estabilización nos ha absorbido mucho. Pero desde luego no estamos en el 8%, eso es evidente.

¿Qué conclusiones han sacado para evitar que se dispare de nuevo la interinidad en la Administración autonómica?

Lo que hemos hecho en esta legislatura es un esfuerzo por sacar ofertas públicas de empleo. Hemos conseguido desarrollar bastantes procesos selectivos, que es de lo que se trata ahora. Estos procesos se alargan mucho en el tiempo y estamos consiguiendo acortarlos porque es fundamental que se realicen en un periodo más corto, la idea sería poderlos ejecutar en un año porque si somos capaces de sacar ofertas públicas de empleo iremos reduciendo la tasa de temporalidad y sustituir a los interinos, que como sabe solo pueden estar un máximo de tres años. La clave es la capacidad que tengamos de sacar OPEs con agilidad.

Ahora también afrontan la jubilación masiva de empleados públicos que se avecina ¿no?

Tenemos un doble problema. En primer lugar que los tenemos que sustituir, con lo cual tenemos que ser muy ágiles en convocar ofertas públicas de empleo, y no solo convocarlas sino ejecutarlas con agilidad. Y por otro lado, un tema también muy importante que es la transferencia del conocimiento. Hay gente que lleva en la Administración 20 o 30 años, pero ese conocimiento hay que intentar transferirlo a los que entran. Por lo menos en Canarias en los últimos tres años hemos sacado ofertas públicas de empleo potentes y en esa línea tenemos que seguir.

En este reto de la jubilación masiva lo peor está por llegar en los próximos 10 años ¿no?

Muchos de los problemas que tenemos en la actual estructura vienen heredados del pasado, se han ido replicando y ahora tenemos que aprovechar el proceso de estabilización, las sentencias de la Justicia y las nuevas leyes para dar un cambio. Insisto en que se trata de convocar ofertas públicas de empleo y ejecutarlas con agilidad para ir incorporando a funcionarios y funcionarias de carrera a los diferentes puestos. Entonces tendremos una Administración más sólida. Se calcula que en 10 años se irán jubilando los trabajadores del baby boom, por esto tenemos que seguir en este camino.

Pero mientras tanto hay que seguir contratando a personal temporal para cubrir servicios hasta que terminen los procesos selectivos...

Es el modelo de función pública del que partimos, lo podemos ir transformando pero cambiarlo radicalmente de un día para otro es imposible. El modelo de función pública en el Estado español es muy antiguo y tiene una inercia, una historia y una estructura. ¿Estamos cambiándolo? Sí. Pero claro, esto lleva tiempo.

¿El Gobierno está elaborando su propia ley de empleo público sin esperar a la reforma de la Ley de Función Pública estatal? ¿No podrían chocar?

Puede que sí, pero nosotros tenemos que caminar y con lo que existe tirar para adelante. No podemos estar quietos, porque hay una cierta inacción en el Gobierno del Estado por su situación parlamentaria. La producción normativa es muy baja pero no podemos esperar y debemos actualizar las leyes que tenemos. Evidentemente la normativa que se produce ahora tiene que estar de acuerdo con la legislación básica del Estado en vigor, seguimos caminando hasta que nos convoque el Ministerio.

Los funcionarios de carrera están molestos porque no se convoca el concurso de traslados y lleva más de dos años de retraso ¿en qué fase se está?

Estamos trabajando ya en el concurso de traslado, en la evaluación del desempeño, que la tenemos avanzada, y en la carrera profesional. Tenemos que ir paso por paso porque somos los que somos e intentamos ir haciendo las cosas conforme a las prioridades. El concurso de traslado ya lo estamos trabajando y queremos sacarlo en lo que resta de legislatura.

Se han puesto como reto funcionarizar al personal laboral ¿por qué?

Tenemos que igualar la Administración. La figura del laboral está heredada del pasado y en el futuro la tenemos que ir superando. ¿Cómo se debe entrar en la función pública? Con una prueba selectiva, ¿no? Parece razonable que sea en régimen de igualdad. Tenemos que ir hacia la funcionarización de aquellos puestos que puedan adaptarse, es una forma también de que la Administración vaya cambiando para su modernización con personal preparado y en situación de igualdad.