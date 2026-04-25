Festivales 2026

Un reflejo perfecto de la escena global, Canarias vive un delicioso auge de festivales que se contrapone ante una escena de locales menguante. La era del evento sustituye a la era de la noche. La diferencia Canaria es el tamaño. Como hacemos en cada temporada. Revisamos la actualidad de varias citas festivaleras isleñas caracterizadas por su personalidad y su diferencia. Así está la situación ahora mismo en varias de los festivales más diferentes de las Islas, en riguroso orden alfabético.

Boreal / La Provincia

Boreal. Tras el crecimiento decreciendo de hace unos años, Boreal se consolida como la cita de las músicas del mundo que Canarias necesita. De nuevo el bello pueblo de Los Silos (Tenerife) será el espacio que acoja el festival los días 18 y 19 de septiembre de este año. Dos cabezas de cartel de relumbrón: Aterciopelados (con curiosamente su cantante Andrea Echeverri convertida en viral en estas semanas) y la sesión DJ de Daddy G, también de ultra actualidad por el regreso de Massive Attack y su decidido posicionamiento político. De resto: BCUC (Sudáfrica), Aïta Mon Amour (Marruecos-Túnez), Renata Flores (Perú), Josyara (Brasil) y Hempress Sativa feat. Paolo Baldini DubFiles (Jamaica-Italia), más la reciente suma de Xerach (Gran Canaria) fruto del concurso del festival Sonora celebrado el pasado fin de semana. Entradas en la web del festival y en Tickety.

Herofest / La Provincia

Hero Fest. El más coqueto de los festivales en El Hierro, la segunda isla más pequeña después de La Graciosa. Herofest mantiene las dos jornadas de conciertos. La diferencia es que este año refuerza su apuesta por la jornada de día el sábado en la zona de La Maceta, en Frontera, con talleres familiares, el concierto recogido de Pleito y sesiones de DJ. El cartel combina nombres consolidados como Pony Bravo junto con apuestas emergentes, tipo la banda portuguesa Travo, Moundrag desde Nantes en Francia y Dear Joann de Madrid. La aportación canaria llega con Viva Le Pop, Drûpe y, también desde el concurso Sonora, Casablanca. Los días 11 y 12 de septiembre regresa el que fue considerado con el premio como Mejor Programación Musical en la pasada VII Edición de los Premios Canarios de la Música.

Sonidos Líquidos / Ocio Lanzarote

Sonidos Líquidos. Justo esta semana adelantaba el festival lanzaroteño el grueso de su cartel. Es además el primero de los festivales en fecha. El próximo 6 de junio de nuevo en La Geria con Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, Nortec: Bostich + Fussible, Angel Stanich, The Molotovs, Go Cactus, Good Franco (del Festival Sonora), La 126 y Dara Ortega. Además, habrá una jornada especial el domingo 7 de junio en La Graciosa, de la que la organización aportará información en breve. Otro festival diferente que en 2024 apostó por crecer decreciendo: aplicó una reducción del 10% de aforo con la que, según Talí Acosta, su organizador: «Creemos que hemos ganado en calidad de la experiencia, mejores servicios, y mejor satisfacción del público». Las entradas también están a la venta en Tickety.

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Phe Fest / La Provincia

Phe Fest. La cita que inicia el septiembre loco en la provincia occidental, con la sucesión Phe-Hero-Boreal en tres semanas. Hay dos noticias destacadas con el Phe de este año: mantienen por segundo año consecutivo el cambio de mes, con celebración los días 4 y 5 de septiembre de este año; y que recuperan el segundo escenario para repetir la continuidad de directos. La zona de DJ del Phe Club también se mantiene, aunque se traslada dentro del recinto a otra ubicación (entrando al fondo, según explica su co director Iván T Hall). Acaban de lanzar los lotes de abono del festival más hotel durante el fin de semana. Por ahora, a falta de más nombres, tienen confirmados a Good Franco (suma del Festival Sonora) y a Carlos Ares, Barry B, Choclock, Natalia Doco, Ona Mafalda, Getdown Services, Ibibio Sound Machine y Bodega. Queda por saber los nombres de la convocatoria Open Call junto a la productora Spanish Waves. Sus entradas, también en Tickety.