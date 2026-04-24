La ULL pierde un 18% de su capacidad de gasto desde la crisis de 2008

La Universidad de La Laguna (ULL) ha perdido un 18% de su capacidad de gasto desde la Gran Recesión (2008-2014). La inflación acumulada en los últimos años –que ya alcanza el 30%– desluce los 181,5 millones de euros con los que contará la universidad este año, un 4% más que el año anterior. La universidad apunta a que esto se debe a que el peso relativo de la financiación autonómica ha descendido en cuatro puntos porcentuales desde 2009: del 84% al 80% en 2025.

Así lo ha explicado el rector de la ULL, Francisco García, en el Claustro celebrado hoy, en el que ha presentado su informe sobre el momento que vive la institución. En su exposición, el rector insistió en que si la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) habla de la pertinencia de captar el 1% del PIB, "estamos muy lejos de este objetivo, ya que solo se llega al 0,4%".

Este debate ha tenido lugar en el meridiano del mandato rectoral, al que García se ha referido como "un escenario en transformación, con profunda limitación presupuestaria, a la vez que irrumpen nuevos operadores privados tensionando el entorno, todo lo cual exige capacidad de adaptación". Para el rector la prioridad estratégica inmediata es la suficiencia financiera a medio y largo plazo, "para poder avanzar en los proyectos de transformación en un contexto de cambio profundo de la sociedad, trabajando desde la integración y la cohesión interna".

La gerenta del centro académico, Lidia Pereira, que presentó las cuentas anuales de 2025, volvió a insistir en la necesidad de contar con un instrumento financiero estable y claro para poder trabajar sin incertidumbre. Pero no todo ha sido negativo , ya que como explicó Pereira, la Universidad de La Laguna tiene cada vez mayor capacidad de ejecución presupuestaria. Las previsiones iniciales de ingreso del ejercicio fueron de 174.452.000 euros y las definitivas se cerraron en 281.282.137 euros. En cuanto al gasto, el crédito inicial era de 173.819.000, sobre los que hubo modificaciones por valor de 100.726.779, lo que ofreció un crédito final de 273.329.779 euros.

Administración más ágil y plantilla rejuvenecida

El rector sacó pecho de una de las actuaciones más relevantes de su mandato: el plan de modernización administrativa. Este proyecto cuenta con seis grandes ejes de actuación y 50 proyectos definidos, de los que 36 están en marcha en este año. Gracias a la puesta en marcha de este plan ya se está trabajando en la gestión automática de facturas, implantando sistemas dinámicos de contratación, a la vez que se llevan a cabo diversos proyectos de colaboración con otras administraciones y se ha conseguido la máxima calificación en transparencia.

En este mandato también se han puesto en marcha diversas actuaciones para tratar de mantener las plantillas tras las jubilaciones masivas. En este sentido, el rector recordó que en este tiempo se han convocado 718 de plazas de profesorado, lo que ha dado lugar a 494 contrataciones formalizadas. De esta manera, se ha rebajado en 2,5 años en la edad media de la plantilla. "Necesitamos reducir la complejidad administrativa, reorientar la política de contratación de profesorado y consolidar las bolsas de sustitución", añadió. También hizo referencia a la reciente incorporación de 35 plazas de PTGAS funcionario, la necesaria reforma de las plantillas de personal laboral y funcionario, ya en marcha, y la adaptación de modelos de horario flexible y expediente digital.

El rector nombró la red consolidada de 270 grupos de investigación, 14 institutos universitarios y 21 cátedras de empresa. Todo ello ha dado lugar a casi 4.000 publicaciones científicas en 2025, ocupando la universidad el puesto vigésimo segundo en Ranking de Shanghái expandido y la posición 702 mundial. El rector se detuvo en los contratos de excelencia, los predoctorales y en los contratos de doctores en empresas para favorecer la transferencia de conocimiento, así como en los 95 proyectos nacionales y regionales en activo y los 57 proyectos europeos en ejecución.

1.300 estudiantes más en cinco años

Por otro lado, la ULL cuenta a día de hoy con un total de 21.011 estudiantes de grado, máster y doctorado, lo que supone un incremento de 1.300 estudiantes desde 2020. "Se trata de un crecimiento suave y sostenido en un contexto de enorme competitividad", indicó García. El rector aprovechó las cifras para recordar la necesidad de adaptación del catálogo de estudios, tras un análisis exhaustivo de más de sesenta indicadores para cada titulación realizado al comienzo de su mandato, y del que ya está emanando algunos cambios.

Hizo referencia a la introducción de la matrícula condicionada en másteres para estudiantes con TFG, al reglamento de programas académicos con recorridos sucesivos, al reglamento de microgrados y a las ocho dobles titulaciones oficiales impartidas a partir de en este curso.

En cuanto a nuevas titulaciones, hay una propuesta de once propuestas de titulaciones oficiales, que están en fase de en análisis, que serían cinco nuevos grados y seis másteres, además de un doble grado en Náutica, Transporte Marítimo y Tecnologías Marinas y se está trabajando en un doble título internacional de Máster oficial en energías renovables, con la Universidad de Milán. También está prevista para el próximo curso la presencialidad plena en Campus Sur y Campus La Palma.

Igualmente, nombró el nuevo reglamento de enseñanzas propias y la creación del Centro de Formación Permanente, donde se han aprobado hasta ahora un total de 205 microcredenciales. "Somos la única universidad canaria que imparte este tipo de formación, para trabajar más cerca del tejido productivo, y de hecho vamos a generar 2.000 certificaciones profesionales", adelantó el rector.

En responsabilidad social, ya está en fase de evaluación el tercer Plan de Igualdad, que abarcaría 2026-2030, al tiempo que se perfecciona el protocolo de acoso y la formación en igualdad. La universidad está inmersa en diversos proyectos de política de dato único, con una cultura digital compartida, un plan director de infraestructuras tecnológicas y renovación de los dispositivos de seguridad perimetral y refuerzo de procesamiento de datos.

Internacionalización estructural

Francisco García afirmó que uno de los objetivos de la universidad es pasar de una movilidad ocasional a una internacionalización estructural, para lo cual se encuentran trabajando en cinco titulaciones conjuntas con las universidades de la alianza europea STARS EU, al tiempo que se ha producido un incremento del 10% de movilidades Erasmus.

En el ámbito cultural, la ULL dispone de una colección artística de más de 4.000 obras inventariadas. Uno de sus elementos clave es el Paraninfo, con más de 50.000 asistentes a 210 eventos. En cuanto a las infraestructuras, se ha licitado la redacción del proyecto para una nueva Facultad de Educación, se está acordando también un proyecto para la nueva Facultad de Medicina, en convenio con el Cabildo, y ya se ha acordado la ampliación del Instituto de Tecnologías Biomédicas, al tiempo que se sigue trabajando con varios actores público privados para crear nuevas residencias universitarias.