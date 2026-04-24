Los helicópteros medicalizados del SUC atienden 171 emergencias en Canarias en solo mes

El nuevo servicio de helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha cerrado su primer mes de actividad con 171 intervenciones en el Archipiélago y 21 asistencias en el lugar del incidente. La mayor parte de sus actuaciones fueron traslados interhospitalarios, aunque también se registraron asistencias directas en el lugar de incidentes graves.

El contrato, en vigor desde el 22 de marzo, ha supuesto una inversión pública de 39 millones de euros y ha permitido ampliar la flota sanitaria aérea con una tercera aeronave con base en Fuerteventura. Este helicóptero se incorpora a los que ya operaban desde Tenerife y Gran Canaria, con el objetivo de mejorar la respuesta ante urgencias en un territorio condicionado por la insularidad y por la distancia entre centros sanitarios de distinto nivel.

La nueva flota forma parte del transporte sanitario aéreo del SUC, dependiente de la Consejería de Sanidad y adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC). El Gobierno autonómico presentó el servicio como un refuerzo de los recursos de soporte vital avanzado en las islas, con especial incidencia en la reducción de tiempos de respuesta cuando se necesita un medio aéreo sanitario.

La mayoría de actuaciones fueron traslados entre hospitales

De las 171 intervenciones contabilizadas durante este primer mes, 150 correspondieron a traslados interhospitalarios. Este tipo de servicio se activa cuando un paciente necesita ser desplazado a otro centro hospitalario con mayor capacidad asistencial o con especialidades concretas para tratar patologías graves, lesiones complejas o situaciones clínicas que requieren atención inmediata.

En Canarias, estos traslados tienen una importancia especial por la organización sanitaria del Archipiélago. No todos los hospitales cuentan con los mismos recursos o servicios especializados, por lo que el transporte aéreo medicalizado permite conectar con más rapidez Islas y centros de referencia.

Asistencia directa en accidentes graves

Además de los traslados entre hospitales, los helicópteros medicalizados realizaron 21 intervenciones en el lugar del incidente, con posterior evacuación de los afectados a centros hospitalarios.

Entre los casos más relevantes figura la atención a dos ciclistas heridos graves. Uno de ellos sufrió una caída a una zanja en Vilaflor, en Tenerife, y otro resultó herido tras un atropello en Mogán, en Gran Canaria. También se movilizó este recurso para asistir y trasladar a los heridos más graves tras la precipitación de una guagua de turistas en San Sebastián de La Gomera, accidente en el que falleció un hombre.

Sanidad subraya que, en estos episodios, la activación del helicóptero medicalizado desde la sala de emergencias fue clave para acortar los tiempos de respuesta y facilitar una atención sanitaria rápida en situaciones de especial gravedad.

¿Cómo se activa un helicóptero medicalizado del SUC?

Los helicópteros son activados por los coordinadores sanitarios del SUC, médicos y enfermeros que trabajan desde la sala de emergencias. La decisión se toma en función de la gravedad del caso, la disponibilidad de recursos y el tiempo estimado de respuesta, con independencia de la isla en la que esté basada cada aeronave.

Cada helicóptero cuenta con una tripulación formada por un comandante y un piloto, además de un equipo sanitario compuesto por un médico y un enfermero. Estos profesionales prestan soporte vital avanzado tanto en traslados entre hospitales como en evacuaciones urgentes desde zonas alejadas, de difícil acceso o donde el transporte terrestre no resulta la opción más rápida.