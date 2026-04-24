La Fundación Cristino de Vera reivindica la obra de Ramón Gaya

Ramón Gaya (Murcia, 1910–Valencia, 2005) fue uno de los artistas más singulares del siglo XX español. Pintor y escritor, vinculado a la Generación del 27 y profundamente marcado por el exilio, desarrolló una obra ajena a las modas, centrada en la tradición pictórica europea y en una reflexión constante sobre el sentido mismo de la pintura. La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna salda ahora la deuda con este creador que no ha sido lo suficientemente reconocido a lo largo de la historia e inaugura una muestra hasta el 25 de julio bajo el título Ramón Gaya. La realidad salvada, que reúne 24 piezas realizadas entre 1923 y 2003 procedentes del museo del creador en Murcia y que permiten recorrer su trayectoria vital y creativa. Curiosamente, la muestra aterriza en un espacio dedicado al pintor tinerfeño que bien podría ser el gemelo del murciano puesto que ambos presentan más similitudes que diferencias, tanto en su vida y en su obra.

La exposición en la sala lagunera no es sólo una retrospectiva, sino que también se configura como una invitación a entrar en el pensamiento de Gaya, un creador que entendía la pintura como una forma de conocimiento y de fidelidad a la tradición. El crítico de arte y patrono del Museo Ramón Gaya, Juan Manuel Bonet, avanzó que se trata de «un itinerario excepcional y a contracorriente» sobre «un artista que nunca se dejó arrastrar por las corrientes dominantes».

Cuatro etapas

De este modo, el visitante podrá seguir, a través de las obras expuestas, las cuatro grandes etapas de la vida de Gaya. El recorrido comienza en sus inicios como niño prodigio en Murcia. Hijo de un litógrafo catalán, comenzó a pintar desde muy joven y pronto se integró en los círculos culturales, mientras que de joven adulto apostó por la contemplación y el diálogo con los grandes maestros.

Las primeras piezas muestran a un joven abierto a las vanguardias, que llegó a exponer en París con apenas 17 años. Pero precisamente aquel primer viaje al extranjero provocó que su mirada girara hacia la tradición. A lo largo de su carrera, el Museo del Prado y la figura de Velázquez se convirtieron en referentes esenciales para su obra en la que, frente al auge de la abstracción, defendió una pintura figurativa, íntima y reflexiva.

México

Durante la Segunda República participó en las Misiones Pedagógicas, un proyecto cultural que llevaba reproducciones de obras maestras por toda España. Allí ejerció como director del Museo Circulante, una experiencia que reforzó su concepción del arte como herramienta educativa y de transformación. Sin embargo, la Guerra Civil supuso para él una ruptura radical y se vio obligado a exiliarse a México, una etapa que marcó profundamente su vida, a lo largo de la cual perdió a su primera esposa en un bombardeo y tuvo que separarse de su hija. Sin embargo, tal y como precisó el comisario de la muestra y director del Museo Ramón Gaya, Rafael Fuster, lejos de reflejar el dolor de forma explícita, su pintura se volvió aún más silenciosa y esencial. En aquellos años, en México desarrolló una de sus ideas más conocidas, el museo del pobre, a través del cual llevó a cabo una recreación personal de los grandes maestros en su propio taller, ante la imposibilidad de acceder a los museos europeos que tanto añoraba.

La exposición estará abierta hasta el 25 de julio. / El Día

Tras esa etapa mexicana, regresó a Europa y encontró en ciudades como Venecia, Roma o París un espacio de reencuentro con la tradición pictórica. Su obra se volvió más luminosa, más depurada y sus escritos –diarios, cartas y ensayos– reflejaron una coherencia admirable entre pensamiento y práctica artística. Aunque su figura nunca ha sido reconocida como es debido, en 2002 se convirtió en el primer galardonado con el Premio Velázquez de Artes Plásticas, un reconocimiento que reivindicó su trayectoria y su singularidad.

Gemelos

Esta exposición cobra un significado especial al abrir sus puertas en la Fundación Cristino de Vera puesto que ambos artistas comparten una concepción del arte como espacio de recogimiento existencial, lejos del ruido del mercado y de las modas. Tal y como señaló Juan Manuel Bonet, «hay aspectos en los que sus trayectorias dialogan, como esa fidelidad a una visión propia y esa dimensión literaria de su pensamiento». Por su parte, Rafael Fuster, destacó durante la presentación de la muestra la importancia de este intercambio: «Estamos fascinados por este lugar único. La idea es tejer la línea de vida de Gaya y compartirla fuera de Murcia, dentro de la Red de Museos Unipersonales».

Un momento de la presentación. / El Día

De este modo, la iniciativa forma parte de esta red de museos dedicados a un único creador, una iniciativa que busca generar colaboraciones entre instituciones y proyectar el patrimonio artístico a nivel nacional. En este caso, el diálogo entre Murcia y La Laguna se traduce en una oportunidad única para el público canario de acercarse a la obra de Gaya. En paralela, el próximo mes de mayo se realizará el recorrido inverso, y el pintor Cristino de Vera viajará hasta Murcia.

Programa

Esta exposición se completa con retratos y referencias a figuras clave en la vida de Ramón Gaya, así como con una selección de publicaciones que permiten comprender mejor su pensamiento. Además, se ha organizado un programa de actividades paralelas que incluye visitas guiadas, talleres familiares y encuentros con especialistas. El primero de ellos tuvo lugar ayer mismo, de la mano de Fuster y Bonet.