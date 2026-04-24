Clotilde Velázquez, especialista en Endocrinología y Nutrición: “Cada vez veo más mujeres que inician su menopausia a los 45 años, cuando antes se producía a los 50”

Clotilde Velázquez es jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición de La Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, y una de las voces más autorizadas de España en el estudio de la obesidad y su relación con los cambios hormonales. La revista Forbes la reconoció como una de los 100 mejores médicos especialistas del país. Y mañana llega a Canarias para participar en Hablemos de Menopausia, una jornada organizada por la asociación Menopausia Power y que se articula en torno a dos cuestiones clave: el impacto de esta etapa en la salud mental y la necesidad de construir hábitos saludables reales. Durante su intervención, la experta abordará aspectos clave como el efecto de la menopausia en el metabolismo de la mujer, el aumento de peso y el riesgo de desarrollar enfermedades. Además, dará especial importancia a la necesidad de adoptar estrategias preventivas basadas en la alimentación y el estilo de vida.

¿Qué ocurre exactamente en el organismo de la mujer cuando llega la menopausia?

Se produce un cambio biológico y sistemático. El ovario, que es donde maduran los ovocitos para ser fecundados, sintetiza tres tipos de hormonas. Los más importantes son los estrógenos, aunque también segregamos progesterona y un poco de testosterona. Esta secreción coincide con el ritmo de la menstrual, con picos y altibajos, y es lo que permite que el ovocito madure. Cuando este proceso finaliza, que suele ser en torno a los 50 años, el ovario involuciona y deja de segregar estas hormonas que también son necesarias. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que las hormonas ováricas servían exclusivamente para la fecundación, pero el problema está en que el resto del organismo también las necesita. Antes, cuando la esperanza de vida era de unos 60 años, este hallazgo no tenía importancia. Pero ahora que la vida se ha prolongado sí.

¿Qué otras funcionalidades tienen esas hormonas?

Los estrógenos no sirven únicamente para la fertilidad. Existen receptores de estrógenos en todo el organismo, desde el pulmón y el cerebro hasta la piel y los huesos. Incluso en el corazón. Es decir, desarrollan un papel en cada uno de esos órganos. Con la llegada de la menopausia nos quedamos a cero, lo que implica un deterioro del metabolismo. Se pueden producir alteraciones en la memoria, que es lo que se conoce como niebla mental. También hay mujeres que ganan peso, porque los estrógenos desempeñan un papel importante en la saciedad y el gasto energético. Y aunque no se coma más se tiende a engordar. Por otro lado, a casi todas las mujeres, cuando su ovario deja de producir hormonas, le suben los niveles de colesterol. Y ese indicador en sí mismo no significa nada, pero a la larga puede envejecer las arterias.

"El hueso es muy dependiente del estrógeno y hay que cuidarlo porque si no nos descalcificamos, que es lo que le ocurre a muchas mujeres con el paso de los años. Desarrollan osteoporosis y sufren fracturas" Clotilde Velázquez — Especialista en Endocrinología y Nutrición

¿Qué enfermedades presentan mayor riesgo de desarrollarse?

En general, las enfermedades cardiovasculares, ya que el riesgo de desarrollar anginas de pecho, hipertensión o incluso infartos es mayor. También hay que tener en cuenta el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y la osteoporosis, es decir, la pérdida de calcio, es bastante común. El hueso es muy dependiente del estrógeno y hay que cuidarlo porque si no nos descalcificamos, que es lo que le ocurre a muchas mujeres con el paso de los años. Desarrollan esta enfermedad y sufren fracturas. Son cosas que se ven en consulta, que pueden no pasar, pero que es necesario conocer para poner remedio.

¿Existe un perfil más propenso a padecer estas patologías?

Sí, aquellas mujeres con menopausia temprana. Cuanto más pronto suceda la menopausia, más riesgo existe de tener todas estas enfermedades y de forma más grave. Una menopausia precoz a los 30 hay que tratarla intensivamente. Por suerte no es habitual y afecta solo en torno a un 10 % de las mujeres. Sin embargo, sí tengo la sensación de que cada vez se adelanta más. No hay cifras que lo corroboren, y lo digo en base a mi experiencia y lo que veo en consulta, pero son muchas las mujeres de 44 o 45 años que están iniciando su menopausia y que antes se producía en torno a los 50 años. Es verdad que yo paso consulta en Madrid, que es una ciudad muy estresante y puede que ese factor cumpla alguna función. Y tampoco sé si se trata de un fenómeno, pero también he habado con otros profesionales que coinciden. Aunque claro, como no tenemos datos no podemos corroborarlo.

¿Y de qué manera se pueden prevenir estos efectos de la menopausia?

La manera más sencilla y efectiva es la terapia hormonal de reemplazo. No necesitamos cantidades importantes de estrógenos ni de progesterona como si es preciso para la fertilidad, pero sí hacen falta pequeñas dosis. Aunque si por alguna razón no se quiere recurrir a esta solución se pueden emprender cambios en el estilo de vida. La alimentación debe ser muy correcta. Debemos tomar suficiente calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis, evitar la sal de nuestra dieta para la hipertensión y, por supuesto, eliminar los tóxicos como el alcohol o el tabaco. Además, es muy importante hacer ejercicio físico para fortalecer los huesos.

"La mujer tiene que pararse a pensar lo que le está sucediendo e informarse, para entender los cambios por los que pasa su cuerpo. No se están volviendo locas. Pero que para que puedan vivir los años que le quedan con salud es necesario saber lo que está pasando" Clotilde Velázquez — Especialista en Endocrinología y Nutrición

Muchas mujeres rechazan a la terapia hormonal de reemplazo...

Sí, hubo un momento en el que se publicó una investigación con resultados erróneos y eso suscitó miedo. El estudio concluía que el uso de la terapia hormonal de reemplazo podía aumentar el riesgo de cáncer de mama, aunque ya se ha demostrado repetidamente que no es así. Los estrógenos no aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Aun así, el miedo ha quedado en el ambiente. Pero se trata de una terapia muy sencilla, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que incluso los médicos de Atención Primaria pueden prescribirla. Siempre que se lleve a cabo con control mamográfico, ginecológico y hormonal es segura.

¿Las mujeres conocen estos cambios a los que se somete el cuerpo con la llegada de la menopausia?

Cada vez existe mayor concienciación. Sobre todo sí lo comparamos con diez años atrás. E iniciativas como las que realiza Menopausia Power contribuyen a poner de relieve y visibilizar la situación. Es un momento importante como lo es adolescencia, ¿no? La mujer tiene que pararse a pensar lo que le está sucediendo e informarse, para entender los cambios por los que pasa su cuerpo. No se están volviendo locas. Pero que para que puedan vivir los años que le quedan con salud es necesario saber lo que está pasando, dimensionarlo y tratarlo. Aunque siempre con tranquilidad y sin susto ninguno, que es una etapa muy bonita.