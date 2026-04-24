Canarias exige al Estado un real decreto ley "inmediato" para flexibilizar la regla de gasto

Canarias pide al Estado la "aprobación inmediata" de un real decreto ley -o una norma equivalente- que "suspenda de forma excepcional y temporal" la regla de gasto y el resto de reglas fiscales aplicables tanto a la propia comunidad autónoma como a los cabildos durante los ejercicios 2026 y 2027. Así lo ha transmitido el presidente Fernando Clavijo en una carta remitida al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, días después de que el vicepresidente y titular de Economía, Carlos Cuerpo, negara en el Congreso que desde Moncloa se contemple tal petición.

El objetivo es dar margen de actuación a las corporaciones insulares para afrontar una situación que, según el presidente, amenaza directamente a las familias, al tejido productivo y a la sostenibilidad de los servicios públicos.

"Lo que pide Canarias no es un imposible ni es una locura, pues hay una cláusula de salvaguarda en la ley, que reconoce la Unión Europea (UE) pero niega el Estado, que permite esa flexibilización cuando se dan circunstancias excepcionales", explicó el portavoz del Ejecutivo canario y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este viernes.

Tensiones inflacionistas

La misiva advierte de que el encarecimiento de la cesta de la compra, empujada por las tensiones en los mercados energéticos y financieros, golpea con especial dureza a las Islas por su lejanía, dependencia exterior y condición de región ultraperiférica (RUP).

Según los cálculos del Ejecutivo canario, abrir la mano en la regla de gasto y elevar la capacidad de endeudamiento incrementaría en 1.650 millones la inyección financiera 'extra' que se podría utilizar para amortiguar la previsible escalada inflacionista, que serían aún más si se permite a cabildos y ayuntamientos usar sus propios remanentes sin las restricciones vigentes.

Esta medida, sostiene el presidente, permitiría activar recursos propios de forma rápida para atender necesidades sociales, económicas y territoriales en un momento de creciente presión sobre la población y los servicios esenciales.

Sostener el escudo social

"Las apreciaciones del ministro Cuerpo no son adecuadas", insistió Cabello.

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Clavijo también reivindica que ese real decreto ley incorpore de manera expresa las singularidades económicas, fiscales y territoriales de Canarias en el principio de estabilidad presupuestaria . El presidente vincula esta demanda a la condición ultraperiférica del Archipiélago y al Régimen Económico y Fiscal (REF) y advierte de que no actuar comprometería seriamente la capacidad de las instituciones autonómicas y locales para sostener el escudo social, los servicios públicos y la economía de las Islas.