Canarias crea un podcast en el que jóvenes y mayores 'alegan' de un mismo oficio

Fran Baraja es un joven cantautor canario y folclorista underground que siempre ha tenido "una conexión especial" con los mayores y con la sabiduría que les caracteriza. Ascensión Gutiérrez, conocida como Susi, es una tinerfeña de 69 años que, tras dedicar buena parte de su vida al sistema sanitario público de las Islas, lo que quiere ahora es trasmitir esa vocación por los cuidados a otros profesionales que están empezando su carrera. Aunque cada uno tenga un motivo diferente, ambos han participado en una serie de pódcast porque tienen claro que la unión entre generaciones hace la fuerza.

La Consejería de Bienestar Social, a través de su Dirección General de Mayores, desarrolló este viernes un encuentro intergeneracional de pódcast que tuvo como protagonista a 14 isleños: la mitad de ellos jóvenes y la otra mitad, mayores. Así, formaron siete parejas. Cada integrante tenía una edad, pero los dos compartían el mismo oficio. Unos eran sanitarios, otros abogados, otros músicos, otros comerciales y también había un último dúo de periodistas.

Todos acudieron este viernes al acto de presentación de sus pódcast, que tuvo lugar en el Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro (Santa Cruz de Tenerife). En estas pequeñas píldoras se pudo ver, por ejemplo, como Juan y Giovanni, ambos expertos en Derecho, debatían sobre normativas y criterios legales desde dos puntos de vista diferentes: el de un abogado que atesora décadas de trayectoria en el sector y el de otro que apenas acaba de salir de la carrera.

Los músicos

Algo similar hicieron Fran Baraja y su compañero Christian. Eso sí, en este caso la conversación se centró en el mundo de la música, ya que los dos son artistas. "Me apetecía ponerme frente al espejo y charlar con alguien más veterano, espero que dentro de unos años haya un joven que quiera hacer lo mismo conmigo", destacó el primero.

Dos de las protagonistas del encuentro de pódcast / Arturo Jiménez

Entre ellos, como él mismo reconoció, hubo poco enfrentamiento, pues las dos generaciones han pasado por situaciones muy similares. Aun así, aprovecharon la oportunidad para charlar sobre la evolución natural del artista y sobre las condiciones laborales del sector. "Es un genio, un gran ejemplo a seguir, debatir con alguien como él sirve para no cometer sus mismos errores y para intentar lograr sus mismos aciertos", apuntó el joven.

Las sanitarias

Por su parte, Ascención Gutiérrez tuvo la oportunidad de conocer a Damarias, una joven sanitaria del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Susi, en cambio, trabajó durante tres décadas en La Candelaria. "Ha sido una carrera dura, pero lo que siempre he tenido claro es que hay que mirar a los pacientes como personas, nunca como número o historiales", defendió esta tinerfeña.

A ella le preocupa, sobre todo, el problema con las altas administrativas, es decir, con esos mayores que tienen alta médica, pero que permanecen en los hospitales por falta de camas sociosanitarias. En el pódcast, además de este asunto, también han podido tratar la polémica de los turnos, pues Gutiérrez cree que trabajar durante 12 horas seguidas no debería permitirse. "Si ese trabajador lleva desde las 8:00 de la mañana y hay un accidente grave a las 6:00 de la tarde, es imposible que esté al cien por cien para atenderlo", argumenta.

Entre estas dos generaciones de sanitarias sí que hay puntos de vista distintos, pero ambas coincidieron en que es necesario y enriquecedor conocer otras perspectivas. Las de su edad, explicó la mayor, priorizan ir descansadas, mientras que hay muchos jóvenes que prefieren hacer más horas seguidas.

¿Qué beneficios tiene?

Estos encuentros intergeneracionales tienen beneficios para las dos partes. Entre otras cuestiones, se ha demostrado que mejoran la salud mental y física de los participantes y, además, reducen la soledad no deseada. Esta última cuestión golpea con especial fuerza a unos 62.600 seniors canarios que viven solos. Sin embargo, no es un problema que aparezca en exclusiva durante la vejez.

En los últimos años, es cada vez más frecuente que los jóvenes la sufran; de hecho, uno de cada cuatro afirma no sentirse acompañado. En estos primeros años de vida la falta de amigos es un factor crucial, por encima incluso de las relaciones familiares. Es por ello que este tipo de iniciativas, más allá de promover el envejecimiento activo, también son un salvavidas para la juventud.

Asimismo, este tipo de conexiones rompen estereotipos como el edadismo, fortalecen el tejido comunitario y fomentan el aprendizaje compartido. Al respecto, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, apuntó que este encuentro de pódcast era una de las demandas que los usuarios de los centros les habían trasladado. "Aprenden mutuamente, les da vida a los mayores, pero también a los jóvenes, que son los que contribuirán a que no se pierda el legado de nuestros seniors", añadió.