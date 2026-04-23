Silencio del Estado a las cartas de Fernando Clavijo para un plan de choque en Canarias ante la posible falta de combustible

El Gobierno de Canarias se impacienta ante la falta de respuesta del Estado a las cartas del presidente Fernando Clavijo, remitidas hace dos semanas a varios ministerios, para activar un plan de choque o medidas específicas para el Archipiélago en caso de desabastecimiento de combustible por la guerra de Irán. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, aseguró este jueves que, a día de hoy, el Gobierno sigue sin recibir contestación oficial y advirtió de que esta situación genera inquietud en la comunidad autónoma, que reclama planificación y anticipación.

Consecuencias de la guerra de Irán

El presidente de Canarias dio instrucciones al Consejo de Gobierno del pasado 13 de abril para remitir comunicaciones formales a los ministerios competentes en áreas clave, como Economía, Transportes y Turismo, con el objetivo de abordar las consecuencias de la guerra de Irán en los precios en las Islas. El Ejecutivo canario teme un «plan improvisado» que deje fuera a las Islas.

En este sentido, Cabello recordó que cuando el pasado 20 de marzo el presidente Pedro Sánchez anunció las primeras medidas contra los efectos de la guerra en Irán, «se olvidaron de Canarias». Por ello, las tres cartas remitidas a los ministros buscan evitar que se repita esta situación de «olvido institucional».

Canarias es una hora menos

Cabello censura que la dinámica actual del Gobierno de España es adoptar medidas a nivel estatal ignorando a Canarias, para luego acordarse de las islas al día siguiente. Sobre esto, fue tajante al afirmar que «Canarias no es un día después, es una hora menos».

Aunque el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respondió el pasado miércoles en el Congreso a la diputada de CC, Cristina Valido, sobre la intención de convocar una Conferencia de Presidentes o, al menos, una reunión con las comunidades autónomas para hablar de las medidas anticrisis, Alfonso Cabello recordó que es algo que las Islas vienen pidiendo desde hace tiempo y apuntó que «hubiera sido mejor hacerlo antes». En cualquier caso, para el portavoz del Gobierno, los ministros deberían «contestar a las cartas» de manera oficial.

Un plan de acción no improvisado

«Canarias exige un plan de acción no improvisado que contemple nuestras singularidades desde el diseño inicial, no como un parche a posteriori», señaló Cabello, quien subrayó que el Archipiélago no puede quedar al margen de las decisiones estatales ni convertirse en «la comunidad autónoma del día siguiente».

Portazo de Carlos Cuerpo

Además, pese a que el ministro Cuerpo dio un portazo a flexibilizar las reglas fiscales para afrontar la crisis por el conflicto de Irán, el Gobierno canario sigue empeñado en la negociación y en que se le permita el endeudamiento. Cabello recordó que el Archipiélago dispone de capacidad para endeudarse hasta el límite del 13% del PIB regional, lo que permitiría movilizar aproximadamente 1.600 millones de euros adicionales.

El portavoz defendió que permitir a Canarias utilizar ese margen financiero no supondría un riesgo para la estabilidad presupuestaria, ya que la comunidad presenta uno de los niveles de deuda más bajos de España y ha cumplido históricamente con los objetivos de déficit.

Encarecimiento del combustible

A su juicio, negar esta posibilidad limita la capacidad del Archipiélago para poner en marcha medidas eficaces frente al encarecimiento del combustible y otros costes derivados de la crisis internacional. «Permítannos usar los recursos que tenemos y la capacidad de endeudamiento que nos corresponde para poner sobre la mesa un plan de choque y medidas diferentes», reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez.

Reproches al PSOE

Cabello fue especialmente crítico con el PSOE y con el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a quien acusó de respaldar inicialmente medidas estatales que no tenían en cuenta las singularidades de Canarias, y de anunciar posteriormente correcciones para las Islas con el fin de sacarse la «foto». Según afirmó, esta dinámica evidencia que el Gobierno central adopta decisiones generales y solo después introduce ajustes específicos tras las quejas de Canarias.

100 días de cortesía

Por ello, reiteró que el Ejecutivo regional mantiene su disposición al diálogo y continúa solicitando reuniones para avanzar en sus reclamaciones, entre ellas el denominado ‘decreto Canarias’. Ante el relevo en el Ministerio de Hacienda, el portavoz del Gobierno canario envió un mensaje claro al equipo sucesor de María Jesús Montero, en referencia a la nueva dirección ministerial liderada por Arcadi España. «Sabemos que existen los 100 días de cortesía, pero Canarias no puede esperar 100 días», sentenció.

Reunión para el 'decreto Canarias'

El Ejecutivo autonómico urge a una reunión para cerrar el denominado ‘decreto Canarias’, la herramienta para poner «negro sobre blanco» asuntos vitales como el cumplimiento de la ‘agenda canaria’, la regla de gasto, el endeudamiento y los presupuestos de 2026. Cabello criticó que Torres califique de «insuficientes» las ayudas que ha aprobado Canarias mientras bloquea las herramientas financieras propias de la comunidad para mitigar la crisis.

¿Habrá sistema de financiación?

Cabello se muestra escéptico ante la posibilidad de que el sistema de financiación autonómica salga adelante en esta legislatura por los tiempos electorales: «Yo creo que ya no da tiempo», expuso. Por ello, el Ejecutivo canario prioriza el ‘decreto Canarias’ como la vía más directa para resolver los asuntos pendientes sin depender de la propuesta de financiación de Hacienda, cuestionada por las comunidades autónomas.