EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

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El Gobierno lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio

Una mujer sostiene una fotografía del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Una mujer sostiene una fotografía del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / Miguel Gutiérrez / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

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