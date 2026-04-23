Canarias pedirá acelerar la jubilación anticipada de las camareras de piso

El Gobierno de Canarias volverá a llevar al Estado la petición para que las camareras de piso puedan acceder a la jubilación anticipada a los 58 años. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, anunció en comisión parlamentaria que solicitará una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el objetivo de intentar acelerar una medida que considera prioritaria para este colectivo.

De León defendió que el camino más directo pasa por sentarse con el ministerio competente, ya que ni el Ejecutivo canario ni el Parlamento de Canarias tienen capacidad para aprobar por sí solos un cambio El anuncio se produjo durante una intervención en comisión parlamentaria a raíz de una pregunta formulada por el Grupo Socialista. El debate volvió a colocar en primer plano una reclamación histórica de las llamadas kellys, que desde hace años denuncian el fuerte desgaste físico que implica su trabajo y reclaman que se reconozca como una actividad especialmente penosa.

El anuncio se produjo durante una intervención en comisión parlamentaria a raíz de una pregunta formulada por el Grupo Socialista. El debate volvió a colocar en primer plano una reclamación histórica de las llamadas kellys, que desde hace años denuncian el fuerte desgaste físico que implica su trabajo y reclaman que se reconozca como una actividad especialmente penosa.

La Cámara autonómica ya aprobó el 12 de febrero de 2025 una iniciativa para impulsar ese proceso. Entre otras medidas, el texto planteaba la elaboración de informes sobre la morbilidad y la penosidad del puesto, además del arranque del procedimiento previsto en la normativa estatal para pedir la rebaja de la edad de retiro.

Sin embargo, la discusión parlamentaria no se limitó a la edad de jubilación. El diputado socialista Gustavo Santana reprochó al Gobierno autonómico que, en su opinión, no ha hecho lo suficiente desde que se aprobó aquella iniciativa. A su juicio, no basta con respaldar políticamente la demanda o aprobar normas, sino que también hace falta vigilar con más detalle las condiciones laborales reales en el sector hotelero.

Santana puso el foco en cuestiones como las cargas de trabajo, la situación contractual de muchas trabajadoras y la necesidad de que el ICASEL haga un seguimiento más preciso de cómo se desarrolla esta actividad en los hoteles canarios. En su intervención, defendió que el problema no se resolverá solo adelantando la jubilación si antes no se corrigen situaciones de precariedad laboral y de cotización insuficiente.

El diputado recordó además el fallecimiento de una camarera de piso en un hotel de Canarias que, según indicó, trabajaba contratada por una empresa de trabajo temporal. A partir de ese caso, reclamó al Ejecutivo autonómico que investigue también esa parte de la realidad laboral del sector. Su argumento fue que muchas trabajadoras podrían llegar a una jubilación anticipada con trayectorias de cotización débiles y con derechos laborales limitados si no se actúa antes sobre el empleo precario.

La consejera respondió pidiendo no generar falsas expectativas y defendiendo que esta reclamación ha unido a fuerzas políticas de distintos signos en el Parlamento canario. Su mensaje fue que el objetivo debe abordarse con seriedad y sin simplificaciones, ya que se trata de una medida compleja que depende de la negociación con el Estado y del cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.